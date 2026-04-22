LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si assegna lo scudetto o si va alla ‘bella’?

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Una finale che sembrava indirizzata ha improvvisamente cambiato direzione. Milano ha riaperto i giochi con una prova di spessore in gara-3 e ora gara-4, in programma all’Allianz Cloud, diventa uno snodo cruciale nella corsa allo scudetto. Conegliano resta avanti 2-1 e ha ancora il destino nelle proprie mani, ma l’inerzia della serie non è più la stessa e le certezze costruite nelle prime due sfide sono state messe in discussione.

Il successo lombardo ha evidenziato un elemento chiaro: l’equilibrio tecnico tra le due squadre è più sottile di quanto raccontasse il punteggio della serie. Milano è riuscita a incidere soprattutto nella fase di break, aumentando la pressione al servizio e migliorando l’organizzazione del muro-difesa. Così facendo ha tolto ritmo alla regia di Wolosz e ha reso meno fluida la manovra offensiva di Conegliano, costretta a giocare situazioni più prevedibili. Nel sistema milanese, il punto fermo resta Paola Egonu, autentica trascinatrice con una prestazione da 34 punti che ha fatto la differenza nei momenti decisivi. La sua continuità offensiva è stata supportata però da un contesto finalmente più solido: Kurtagic ha garantito presenza a muro, mentre Lanier e Piva hanno dato equilibrio e peso in attacco, offrendo alternative credibili e alleggerendo la pressione sull’opposto.

Per Conegliano, la prossima sfida rappresenta un banco di prova importante. Le Pantere dovranno ritrovare qualità nella ricezione, fondamentale che in gara-3 ha limitato la varietà del gioco e la possibilità di coinvolgere tutti i terminali offensivi. Haak resta il principale riferimento, ma senza il contributo costante di Gabi e Zhu Ting diventa più difficile mantenere quell’imprevedibilità che ha caratterizzato le vittorie iniziali. Un altro fattore da tenere sotto osservazione riguarda la gestione dei finali di set. Se nelle prime due partite Conegliano aveva fatto la differenza proprio nei momenti caldi, nell’ultima uscita è stata Milano a mostrarsi più lucida, capace di resistere nei frangenti complicati e di concretizzare le occasioni decisive.

Il ritorno all’Allianz Cloud cambia anche il contesto emotivo della sfida. Milano giocherà spinta dall’entusiasmo e dal proprio pubblico, con la possibilità concreta di allungare la serie fino a gara-5. Dall’altra parte, Conegliano dovrà dimostrare solidità mentale e capacità di reazione dopo aver visto interrompersi una lunga imbattibilità casalinga nei playoff.

Sul piano tattico, la partita si deciderà ancora su pochi dettagli: la qualità del cambio palla e l’efficacia del contrattacco. Milano proverà a replicare l’aggressività al servizio e la solidità in fase difensiva, mentre Conegliano cercherà di ritrovare ordine e fluidità per riprendere il controllo del gioco. In palio non c’è solo una vittoria, ma l’equilibrio di un’intera serie ormai completamente riaperta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!