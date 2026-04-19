Milano-Conegliano, gara-4 finale scudetto volley: quando si gioca, programma, orario, tv

La Finale Scudetto di volley femminile avrà una gara-4: Milano è infatti riuscita a espugnare il PalaVerde di Treviso e ha così accorciato le distanze nella serie, impedendo a Conegliano di festeggiare l’ottavo tricolore consecutivo di fronte al proprio pubblico. Le Campionesse d’Italia ora conducono per 2-1 e sono a un solo successo dalla conquista dello scudetto: l’Imoco riuscirà a espugnare l’Allianz Cloud oppure la Numia pareggerà i conti e tutto si deciderà alla bella di spareggio?

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile (ore 20.30). La formazione allenata da coach Daniele Santarelli si affiderà su stelle come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete, invece, il sestetto di coach Stefano Lavarini farà leva sull’opposto Paola Egonu, lsule schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, sulla palleggiatrice Francesca Bosio, sul libero Eleonora Fersino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, gara-4 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO, GARA-4 FINALE SCUDETTO VOLLEY

Mercoledì 22 aprile

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.