LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serbo

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LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00)

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte Lorenzo SONEGO al qualificato serbo Dusan Lajovic, si gioca per un posto ai 64esimi di finale.

Dopo aver battuto Pedro Martinez all’esordio a Barcellona e la sconfitta contro Rublev, Sonego si appresta a provare a dare continuità a Madrid. Torneo catalano che ha rappresentato il ritorno alle competizioni del quarto finalista degli Australian Open 2025, Di fronte c’è un vecchio lupo come Lajovic, qualificatosi, ma il torinese vede il secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22.

Tra gli altri Lajovic ha sconfitto Matteo Arnaldi nel primo turno del tabellone cadetto, per 6-4 al parziale decisivo e dopo aver vinto il primo 6-0. Precedenti che recitano un 3 a 2 per Sonego. Si è trattato sempre di match combattutissimi e Lajovic ha vinto l’ultimo sulla terra di Roma nel 2024, l’ultima vittoria di Sonego risale a Stoccolma 2023 mentre sulla terra lo ha battuto nel 2020 a Rio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte Lorenzo SONEGO contro Dusan Lajovic per un posto al 2° turno contro Arthur Rinderknech, vi aspettiamo: si gioca come 3° match dalle 11.00 dopo Brooksby-Nava e Bellucci-Dzumhur!