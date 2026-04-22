LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: c’è il croato dopo il forfait di Collignon

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il croato Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ATP di Madrid, secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione. Il classe 2005 sostituisce il belga Raphael Collignon che ha dato forfait nella serata di ieri.

Il tennista romano viene da un momento tutto sommato buon torneo di Montecarlo nel corso del quale ha perso al terzo turno contro il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver messo a segno ben 16 game di fila nei primi due match (4-0 contro lo spagnolo Bautista che si è ritirato e doppio 6-0 ai danni del russo Daniil Medvedev). Berrettini ha bisogno di trovare continuità per cercare di tornare ai livelli di ormai troppi anni fa.

Per quanto riguarda Prizmic, il croato viene dall’ottima settimana italiana nel Challenger di Monza in cui ha raggiunto, e perso, la finale proprio contro il già citato Collignon, il quale ha trionfato con il risultato di 2-0 dopo aver battuto anche il talento spagnolo classe 2006 Landaluce. Il romano è il netto favorito per la vittoria del match, con il secondo turno contro Ben Shelton in palio.

Il match tra Berrettini e Prizmic sarà il secondo dalle 11.00 sul campo intitolato a Manolo Santana, primo spagnolo della storia del tennis a vincere il torneo di Wimbledon, nell’ormai lontanissimo 1966. La sfida, in ogni caso, non inizierà prima delle 13.30. Il programma vedrà il suo avvio con l’incontro di singolare femminile tra la turca Zeynep Sonmez e la wild card spagnola Carlota Martinez Cirez. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!