LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone femminile 2026. Dopo l’Amstel Gold Race è tempo di tornare in sella e sui pedali per vivere un’altra emozionante corsa di un giorno: con arrivo sull’iconico Mur de Huy.

Saranno 148,2 km di pura passione. Un percorso che si articola su 9 salite, addirittura una in più rispetto all’edizione 2025: le inedite Côte de Courrière e Côte de Durnal, con invece la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Mur de Huy da ripetere due volte.

Tutte a caccia di quella Demi Vollering che vuole imporsi in questo 2026 (primo e unico successo in questa gara nel 2023), dopo aver conosciuto il sapore della sconfitta nel 2025, quando a batterla fu la connazionale olandese Puck Pieterse, che andrà a caccia del bis, in un podio completato dall’azzurra Elisa Longo Borghini.

Da tenere sott’occhio, un numero considerevoli di outsider: dalla vincitrice della Amstel Gold Race, la spagnola Paula Blasi, ad Anna van der Breggen passando per il duo della Ef Education-Oatly Noemi Ruegg-Magdeline Vallieres, la transalpina Pauline Ferrand-Prevot del Team Visma Lease a Bike e la polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto; quest’ultima capace di imporsi su queste strade nel 2024. Speranze italiane, invece, affidate a Monica Trinca Colonel, Erica Magnaldi e Soraya Paladin.

La Freccia Vallone femminile 2026 scatterà alle 13:50. OA Sport vi accompagnerà nella Diretta LIVE testuale dalle ore 15:00 per non perdervi neppure un’emozione di una delle corse iconiche del ciclismo e per capire quale sarà la ciclista che sarà in grado di alzare le braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo sul Mur de Huy.