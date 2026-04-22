LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutti contro Seixas sul Muro di Huy

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone 2026. La seconda classica del trittico delle Ardenne non vedrà al via nessuno dei campionissimi che dominano il panorama ciclistico da anni, ma proprio per questo si preannuncia ancora più aperta e spettacolare.

L’importantissima corsa belga, arrivata quest’anno alla sua novantesima edizione, è caratterizzata da una lunga serie di muri corti ma molto impegnativi che rendono la gara dura e selettiva. Lungo i 208,8 km i ciclisti dovranno affrontare ben 11 cote “ufficiali” (assieme ad una serie infinita di ulteriori strappi) per un totale di 3300 metri di dislivello. Dopo la partenza di Herstal, novità di questa edizione, il gruppo non troverà praticamente un metro di pianura, scalando dapprima la Côte de Trassenster e la Côte des Forges, per poi entrare nel classico circuito finale di 37 km che sarà ripetute 3 volte. Il durissimo tracciato è caratterizzato da dure asperità in serie: la Côte d’Ereffe (2,2 km al 5,6%), la Côte de Cherave (1,4 km all’8% con punte al 13%) e l’immancabile Muro di Huy, uno strappo di 1400 metri al 9,8% di pendenza media con punta massima al 26%, che storicamente coincide con il finale della corsa.

Non saranno presenti in questa edizione della Freccia Vallone i due ciclisti che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere i più forti su queste tipologie di tracciato: Tadej Pogacar e Remco Evenepoel; entrambi hanno preferito saltare la corsa per risparmiare energie in vista della Liegi-Bastogne-Liegi che si correrà domenica. In assenza dei due fenomeni il favorito principale sembra essere Paul Seixas. Il giovanissimo francese è protagonista di una prima parte di stagione davvero eccezionale, con la vittoria nella classifica generale del Giro dei Paesi Baschi (condito da tre vittorie di tappa) e la vittoria alla Faun-Ardeche classic, corsa che per durezza ricorda quella odierna. Il talento transalpino dovrà vedersela con molti avversari, soprattutto i suoi connazionali francesi Romain Gregoire, Benoit Cosnefroy, Lenny Martinez, e Kevin Vauquelin, secondo l’anno scorso dietro Pogacar. Oltre alla fortissima batteria di “galletti”, il principale avversario di Paul Seixas sarà il danese della Lidl-Trek Mattias Skjelmose, secondo all’Amstel Gold Race e adattissimo ad un tracciato così duro ed esplosivo.

L’Italia, da diversi anni, non riesce purtroppo ad essere protagonista della prestigiosa classica belga. Il podio più recente risale al terzo posto del 2019 conquistato da Diego Ulissi (presente anche oggi, ma ormai lontano dalla forma di quegli anni), mentre l’ultimo successo, nel 2009, porta la firma del compianto Davide Rebellin. Quest’anno gli italiani in gara non sono pochi, ma la maggior parte di questi saranno impegnati come gregario al sostegno del proprio capitano di giornata. Qualche chance di poter fare corsa libera la avranno il ventiquattrenne della Alpecin Francesco Busatto e Marco Frigo della Nsn che all’Amstel ha dimostrato di avere una gran gamba terminando nella top-ten. La carta più accreditata per i colori azzurri è però senz’altro Christian Scaroni. Lo scalatore dell’Astana è in un buon periodo di forma e ben si sposa con le caratteristiche del percorso.

La Freccia Vallone 2026, novantesima edizione dell’importantissima corsa belga, partirà da Herstal alle 11.50. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti per non farvi perdere nemmeno una pedalata della gara! Buon divertimento!