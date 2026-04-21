Berrettini-Collignon, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà il belga Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana (il Campo Centrale), dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la turca Zeynep Sonmez e la spagnola Carlota Martinez Cirez.

Il tennista italiano farà il proprio ritorno in campo a un paio di settimane dalla sconfitta rimediata contro il brasiliano Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il chiaro obiettivo di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e meritarsi il match contro lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 4 del seeding.

Il 30enne, numero 92 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2021, se la dovrà vedere contro il 24enne, numero 71 del ranking ATP e fresco trionfatore al recente Challenger di Monza e battuto da Lorenzo Musetti al primo turno degli Australian Open. L’azzurro ha avuto la meglio nell’unico precedente disputato, sicuramente ancora ben impresso nella memoria degli appassionati: 6-3, 6-4 nella semifinale dell’ultima Coppa Davis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Colignon, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211): il canale esatto verrà definito in mattinata. Garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-COLLIGNON ATP MADRID

Mercoledì 22 marzo

Secondo match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Raphael Collignon

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana (il Campo Centrale), si giocherà Sonmez-Martinez Cirez. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-COLLIGNON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.