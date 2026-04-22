LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che può essere equilibrato

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid.

Il classe 2007 siciliano, numero 205 del mondo, è riuscito ad accedere al tabellone principale grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, proprio come lo scorso anno, quando fu sconfitto al secondo turno, in tre set, dallo statunitense Sebastian Korda. Inizialmente Cinà avrebbe dovuto sfidare il californiano Alex Michelsen, ma il ritiro del britannico Jack Draper ha accreditato il ventunenne di Laguna Hills della testa di serie numero 33, con conseguente modifica dell’accoppiamento.

L’avversario della giovane promessa azzurra sarà il danese Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni, attuale numero 169 del ranking ATP. Nonostante un inizio di stagione non semplice, il classe 2003 danese ha ottenuto due belle vittorie nelle qualificazioni qui a Madrid, dove al primo turno ha sconfitto con un sonoro 6-3, 6-3 il francese Hugo Gaston, mentre nel match decisivo per accedere al main draw ha piegato il tennista di casa Pablo Llamas Ruiz, per 7-6, 6-3. Per Federico Cinà questa sfida è comunque un’ottima occasione, con l’obiettivo di conquistare il primo successo del 2026 in un tabellone principale ATP.

Questo incontro sarà l’ultimo della giornata di mercoledì 22 aprile in programma sul Campo 6, dove prima del siciliano saranno protagonisti altri due azzurri: Mattia Bellucci, opposto al bosniaco Damir Dzumhur, e Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic. Su questo campo le danze saranno aperte alle ore 11.00 dal derby a stelle strisce tra Jenson Brooksby ed Emilio Nava, a seguire toccherà al classe 2001 lombardo, poi al piemontese, e infine al giovane azzurro.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valida per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!