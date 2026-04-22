LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite, si comincia in anticipo

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. 174.5 km da Laces ad Arco per quella che sarà la frazione regina nonostante non termini con un arrivo in salita. Ben 3600 infatti i metri di dislivello da mettersi alle spalle da parte dei corridori, che non avranno un attimo di respiro. Appuntamento alle 10.00 con la partenza ufficiale di una tappa che promette grande spettacolo.

Si partirà in discesa, con i primi 25 km all’ingiù fino all’imbocco del GPM di prima categoria del Passo Castrin. Ben 22.5 km al 5.7% di pendenza media divisi praticamente a metà da un tratto ci circa due chilometri in contropendenza. Lunghissima discesa che porterà il plotone dapprima al traguardo volante di Cles, poi ai piedi del GPM di seconda categoria di Andalo (14.4 km al 5.1% di pendenza media). Nuova discesa irregolare intervallata da alcuni strappetti seguita dal Passo del Bellino e dallo strappo di Tenno, che verrà scollinato a 15 km dall’arrivo, sostanzialmente in discesa.

Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) dovrà difendere la maglia di leader dagli attacchi degli avversari. Il marchigiano potrà contare sull’apporto di Aleksandr Vlasov e Lorenzo Finn, anch’essi nelle primissime posizioni della classifica generale ma in grado di mettersi a disposizione del capitano in caso di necessità. Attenzione alla coppia INEOS Grenadiers composta da Thymen Arensman ed Egan Bernal. Dopo la delusione della seconda tappa Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) cercherà di riscattarsi, mentre sembra lontano dalla forma ideale Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), al rientro dopo la brutta caduta rimediata al Giro di Catalogna.

La terza tappa del Tour of the Alps 2026, 174.5 km da Laces ad Arco, inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!