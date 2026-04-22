LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeo

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di pallavolo maschile valido per il titolo di Cev Cup.

La franchigia italiana, dopo essersi imposta per 0-3 in casa degli avversari in Germania, si trovano a dover gestire in casa propria, al PalaBancasport della città emiliana, un discreto vantaggio nei confronti degli ospiti. I biancorossi si aggiudicano il trofeo se vincono o se perdono per 2-3. Nel caso in cui, invece, il risultato fosse di 0-3 o 1-3, allora si procederà con il simon

All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2 muri vincenti, e José Gutierrez e Efe Mandiraci, entrambi in doppia cifra a quota rispettivamente 11 e 10 punti. Tuttavia, i ragazzi di Simon dovranno essere bravi a non abbassare la soglia dell’attenzione contro una squadra che non ha ufficialmente più nulla da perdere.

L’arena di Piacenza, ovviamente, vola verso il sold-out. Atteso dunque il pienone per cercare di supportare il proprio team in un’impresa che regalerebbe all’Italia la 3a coppa europea dopo le Challenge ottenute da Milano e Vallefoglia. Fondamentali saranno Simon e Galassi, giocatori chiave sia in attacco che in difesa a muro.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. L’appuntamento è fissato per le 20:00. Non ci resta che augurarvi buona lettura e buon evento!