Freccia Vallone 2026: programma, orari, tv, streaming

Si è aperto ieri con l’Amstel Gold Race 2026 il trittico delle Ardenne. Remco Evenepoel ha vinto la corsa olandese per la prima volta in carriera, battendo Mattias Skjelmose, vincitore nel 2025. Ora, in attesa della Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario propone l’appuntamento con la Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. La corsa belga, giunta alla sua 90esima edizione, regalerà sicuro spettacolo con un percorso duro e lungo.

Saranno infatti ben 208 i chilometri da affrontare con partenza da Herstal ed arrivo a Huy. In totale ci saranno ben 11 côte da superare e ben 3.241 metri di dislivello. Dopo circa 100 chilometri di gara si entrerà nel circuito finale da ripetere due volte e con il mitico Mur de Huy (1.4 km all’8,9% di pendenza media), vera svolta della corsa belga.

L’anno scorso a trionfare fu Tadej Pogacar, assente quest’anno per preparare al meglio la Liegi-Bastogne-Liegi. Senza il campione del mondo e con la presenza di Remco Evenepoel in dubbio, gli occhi saranno puntati soprattutto su Paul Seixas. Il talento francese, reduce dalla sua prima vittoria in una corsa a tappe (Giro dei Paesi Baschi), ritorna ora in gara in una Classica importante.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2026

Mercoledì 22 aprile

Herstal-Huy (208.8 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo stimato: 16.20

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA FRECCIA VALLONE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO MAX, su Eurosport 2 e DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport