Sport in tv oggi (domenica 12 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 12 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Roubaix (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il volley con la Superlega, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.

Nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ci sarà la finale di singolare tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: il vincitore sarà anche il numero 1 del mondo a partire da domani, lunedì 13 aprile. La sfida andrà in scena non prima delle ore 15.00, dopo la finale di doppio, prevista alle 12.00.

Proseguiranno le semifinali scudetto della Superlega di volley maschile: in gara-3, alle ore 18.00, Perugia ospiterà Piacenza. Per la Serie A di basket maschile saranno quattro i match odierni, infine per la Serie A1 di basket femminile ci sarà gara-2 del secondo turno dei play-out tra Battipaglia e Brixia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 12 aprile

7.50 Atletica, Maratona di Parigi – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

8.00 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Croazia – Recast TV

8.15 Atletica, Maratona di Milano – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

10.00 Pallanuoto, World Cup: Paesi Bassi-Stati Uniti – Recast TV

11.05 Ciclismo, Parigi-Roubaix: Compiegne-Roubaix (258.3 km) – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, dalle 12.45 Rai Play Sport 2 e Rai Sport HD poi dalle 14.45 Rai 2 HD

11.45 Atletica, Mondiali marcia a squadre (maratona, 10 km U20, mezza maratona) – Rai Play Sport 1

12.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale doppio, Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Pallanuoto, World Cup: Spagna-Grecia – Recast TV

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

13.15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MX2 – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

13.30 Rugby, Challenge Cup: quarti di finale, Benetton-Exeter Chiefs – EPCR TV

14.00 Tennis, WTA 500 Linz: finale, Andreeva-Potapova – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

14.00 Pallanuoto, World Cup: Italia-Ungheria – Recast TV

14.15 Motocross, GP Sardegna: gara-1 MXGP – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

14.45 Ciclismo, Parigi-Roubaix femminile: Denain-Roubaix (143.1 km) – al termine della gara maschile (dalle 17.00 circa) su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Rai 2 HD, Rai Play Sport 2

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Napoli – DAZN, DAZN 1

Non prima delle 15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale singolare, Sinner-Alcaraz – TV 8 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.30 Rugby, Serie A Élite: Valorugby Emilia-Sitav Lyons – The Rugby Channel

16.00 Basket, Serie A: Udine-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MX2 – Rai Sport HD, Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

17.10 Motocross, GP Sardegna: gara-2 MXGP – Rai Sport HD, Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN

17.30 Basket, Serie A: Varese-Sassari – LBA TV

18.00 Volley, Superlega: gara 3 semifinali, Perugia-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: gara-2 secondo turno play-out, Battipaglia-Brixia – flima.tv

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Svizzera-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport

18.00 Basket, Serie A: Tortona-Trento – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Basket, Serie A: Napoli-Treviso – LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Como-Inter – DAZN, DAZN 1