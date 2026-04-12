LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serie

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Con Perugia avanti 2-0 nella serie, Gara 3 contro Piacenza offre agli umbri la prima occasione per chiudere il discorso qualificazione alla finale Scudetto davanti al pubblico del Pala Barton Energy. Un vantaggio importante per la squadra di Lorenzetti, che però dovrà essere gestito con attenzione, perché le prime due sfide hanno mostrato una serie meno scontata di quanto dica il punteggio.

Se da un lato Perugia ha confermato una superiorità complessiva, dall’altro i successi sono maturati soprattutto grazie alla capacità di fare la differenza nei momenti chiave. Gli umbri hanno saputo alzare il livello nei finali di set, sfruttando al meglio il servizio e la fase di contrattacco. In questo contesto, l’efficacia offensiva di Ben Tara, affiancato da Plotnytskyi e Semeniuk, ha garantito a Giannelli soluzioni sempre affidabili anche nelle situazioni più delicate.

Dal punto di vista tecnico, uno degli aspetti più incisivi è stato il rendimento nella fase break: Perugia ha dimostrato una maggiore capacità di trasformare le difese in punti, approfittando con lucidità dei cali avversari. Determinante anche il contributo dei centrali, con Russo protagonista a muro e al servizio, fattori che hanno reso ancora più solido l’impianto di gioco dei campioni d’Europa.

Piacenza, però, ha fatto vedere di poter restare agganciata al match. I biancorossi hanno spesso avuto buoni approcci ai set e, a tratti, sono riusciti a mettere in difficoltà la ricezione umbra. A pesare è stata soprattutto la mancanza di continuità, in particolare nelle fasi centrali e nei finali, dove qualche errore di troppo e una minore incisività nel muro-difesa hanno indirizzato l’inerzia delle partite. Le prestazioni di Bovolenta, Simon e Gutierrez hanno garantito punti, ma non con la regolarità necessaria per reggere l’urto. In vista di Gara 3, per Perugia sarà fondamentale gestire l’aspetto mentale: mantenere alta l’intensità e continuare a spingere al servizio per limitare la costruzione di gioco avversaria. Piacenza, invece, è chiamata a una prova senza margini di errore: servirà maggiore efficacia nel muro-difesa e una gestione più lucida dei momenti decisivi per provare a riaprire la serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!