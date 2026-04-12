Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 12 aprile, la finale tanto attesa andrà in scena a Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club del Principato Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno per stabilire a chi spetti il titolo del prestigioso torneo monegasco. Un risultato che avrà ripercussioni rilevanti anche sul primato della classifica mondiale.

Sfida, quindi, su più fronti e in cui Alcaraz si presenta da favorito per quanto fatto vedere nei precedenti. Sarà la diciassettesima sfida tra loro, la prima nel 2026. L’iberico è avanti 10-6, con Jannik che ha vinto l’ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino in due set. I due tornano ad affrontarsi in una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros del 2025.

Un atto conclusivo da leggenda a Parigi, deciso dal super tie-break del quinto set e vinto da Carlitos. Jannik, in tutto questo, si presenta a questa partita con la voglia di mettersi alla prova e di voler raccogliere più informazioni possibili proprio in vista dello Slam francese. Certo, questo non significa che scenderà in campo per perdere, volendo dare il 100% per battere il suo avversario.

La finale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena quest’oggi non prima delle 15:00 sul campo Ranieri III del Principato. La copertura televisiva sarà offerta a pagamento da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e in chiaro da TV8 HD (8); in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv (abbonamento) e in chiaro su tv8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-ALCARAZ FINALE ATP MONTECARLO 2026 OGGI

Domenica 12 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 12.00

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 5)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 6)

Non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 2)-Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, TV8 HD

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), TV8 HD (8).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.