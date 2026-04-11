LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1

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Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis.

Il match dell’ultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e l’iberico sarà il secondo del programma di domenica 12 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio tra Arevalo/Pavic e Krawietz/Puetz. L’incontro tra Sinner ed Alcaraz inizierà comunque non prima delle ore 15.00.

La sfida metterà in palio il numero 1 ATP a partire da lunedì 13 aprile: al momento nella classifica virtuale Alcaraz guida con 13240 punti, mentre Sinner è secondo a quota 13000. La finale ne metterà in palio 350, quindi il vincitore sarà primo in classifica lunedì prossimo. Al momento entrambi sono stati in vetta al ranking per 66 settimane.

L’italiano è alla ricerca del quarto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells e Miami 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 21 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri 42 set dei 43 giocati.

Si tratta della diciassettesima sfida tra i due: Alcaraz al momento è in vantaggio per 10-6 nei precedenti, ma l’ultima sfida, andata in scena nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2025, ha visto il successo di Jannik Sinner, che si è imposto con lo score di 7-6 (4) 7-5.

La sfida tra Sinner ed Alcaraz, che inizierà non prima delle ore 15.00, sarà la seconda di giornata dopo Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz, finale di doppio che scatterà alle ore 12.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, valida per la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!