Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Ventuno tratti di pavé da affrontare

La domenica della Parigi-Roubaix. Non ci sarà solo la gara maschile, ma oggi si disputa anche quella femminile, arrivata alla sua sesta edizione. Uno spettacolo assicurato nell’inferno del Nord. Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso, le favorite e anche il programma.

Come vedere in tv la Parigi-Roubaix femminile 2026? La gara non avrà diretta televisiva e sarà trasmessa a partire dalle 17:00 in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2026

Rispetto all’anno passato sono ventuno i tratti sul pavé, tre in più rispetto al 2025. Si parte ancora da Denain e anche in questa edizione non si attraverserà la mitica foresta di Arenberg, ma non mancheranno i passaggi iconici. Il primo tratto con i ciottoli arriverà dopo 30 chilometri, ma già il terzo (Haveluy-Wallers) e il quarto (Hornaing-Wandignies) sono catalogati con quattro stelle e dunque possono già essere un primo esame importante da affrontare. Ai -50 ecco Mons-en-Pévèle, tratto da cinque stelle che davvero è uno spartiacque per chi vuole vincere la corsa. Ai -17 il vero ultimo grande ostacolo, Carrefour de l’Arbre, anche questo di cinque stelle. Superato questo tratto comincia il lungo avvicinamento al velodromo di Roubaix.

ALTIMETRIA PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2026

LE FAVORITE

Nelle cinque edizioni finora disputate ci sono sempre state vincitrice diverse e mai nessuna è riuscita a ripetersi. Ci proverà sicuramente la francese Pauline Ferrand-Prèvot (Visma | Lease a Bike) che tenta il clamoroso bis. Tra le favorite assolutamente ci sono la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime), vincitrice nel 2024, ma anche la compagna di squadra, l’olandese Lorena Wiebes, soprattutto se dovesse esserci un arrivo allo sprint con lei presente. In casa Italia fari puntati soprattutto Elisa Balsamo e Letizia Borghesi, seconde rispettivamente nel 2024 e 2025. Attenzione poi anche alla canadese Alison Jackson, alla svizzera Elise Chabbey e anche alla veterana olandese Marianne Vos

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2026

Domenica 12 Aprile – Denain-Roubaix (143,1 km)

Orario di partenza: 14.45

Orario di arrivo: 18.20 circa

DOVE VEDERE LA PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN (dalle 17.00)

Diretta Live testuale: OA Sport