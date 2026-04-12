Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

La lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Debuttano oggi in una rassegna internazionale le nuove distanze introdotte da World Athletics, con i migliori interpreti globali della specialità che si cimenteranno sui 21,097 km (mezza maratona) e sui 42,195 km (maratona).

Sono 25 nel complesso gli azzurri impegnati nelle gare odierne, con l’obiettivo di spingere l’Italia più in alto possibile nelle singole graduatorie a squadre. Riflettori puntati in particolare su Massimo Stano nella maratona e su Francesco Fortunato nella mezza, ma possono ben figurare anche l’emergente Sofia Fiorini (nella 42,195 km) e gli Under 20 Alessio Coppola, Nicolò Vidal e soprattutto Serena Di Fabio sui 10 chilometri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali di marcia a squadre 2026. La manifestazione dedicata agli specialisti del tacco e punta verrà trasmessa integralmente in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. Prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI MARCIA A SQUADRE OGGI

Domenica 22 febbraio

11.45 Maratona di marcia (maschile e femminile) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

12.15 10 chilometri Under 20 (maschile) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

13.15 10 chilometri Under 20 (femminile) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

16.05 Mezza maratona di marcia (maschile) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

17.50 Mezza maratona di marcia (femminile) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

PROGRAMMA MONDIALI MARCIA A SQUADRE OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MONDIALI MARCIA A SQUADRE

Maratona (maschile): Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.

Maratona (femminile): Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi.

10 chilometri U20 (maschile): Cristian Cecchetto, Alessio Coppola, Nicolò Vidal.

10 chilometri U20 (femminile): Valentina Adamo, Francesca Buselli, Serena Di Fabio

Mezza maratona (maschile): Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.

Mezza maratona (femminile): Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini, Giulia Miconi.