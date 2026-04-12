LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica che si snoda sulle pietre francesi. 258.8 km con ben trenta settori di pavè che inizieranno a susseguirsi poco dopo il km 90. Il tratto numero 19, il più leggendario, la temutissima Foresta di Arenberg, sarà come di consueto la sezione spartiacque della gara. Appuntamento alle 11.05 con la partenza ufficiale da Compiègne con il percorso che ricalcherà quello affrontato nelle ultime edizioni.

Primi 95 chilometri completamente pianeggianti con il primo tratto in pavè in quel di Troisvilles a Inchye dopo il quale non ci sarà un attimo di tregua. Superati i 150 km via al primo momento chiave con Haveluy-Wallers e la Foresta di Arenberg che farà esplodere letteralmente la gara. Un secondo tratto contrassegnato dalle temutissime 5 stellette arriverà dopo 200 km. Mons-en-Pèvéle rappresenterà una nuova occasione per fare la differenza. In caso di situazione ancora intricata sarà il quartultimo tratto a creare la differenza tra i corridori, ovvero il Carrefour de l’Arbre. Da quel momento le ultime sezioni di pavè non impensieriranno gli atleti, proiettati allo storico arrivo al Velodromo di Roubaix.

Due i favoriti d’obbligo: Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Il primo cerca il poker consecutivo nell’inferno del nord, con il campione del mondo sloveno che vuole invece conquistare tutte le Classiche Monumento stagionali, ed è reduce dagli straordinari successi colti alla Milano-Sanremo ed al Fiandre. Diversi i possibili terzi incomodo a cominciare da un ritrovato Wout Van Aert (Team Visma – Lease a Bike) e da un Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) autore di una prova leggendaria alla Attraverso le Fiandre. Il piemontese ha dimostrato ancora una volta di poter sprigionare la sua maestosa potenza sulle pietre, e va a caccia del colpo grosso sul ciottolato transalpino. Occhi puntati anche su Mads Pedersen (Lidl-Trek), che sta ritrovando la forma dei giorni migliori dopo aver smaltito il brutto infortunio. Possibili outsiders le seconde linee delle squadre di alcuni big come Florian Vermeersch (UAE Team Emirates -XRG), Per Strand Hagenes e Christophe Laporte (Team Visma – Lease a Bike). In caso di un difficile arrivo in volata da tenere in considerazione Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe).

La Parigi-Roubaix 2026 inizierà alle 11.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale con aggiornamenti frequenti e costanti. Buon divertimento a tutti!