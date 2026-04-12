LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti gara-1 e 2

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sardegna 2026, Herlings è il favorito.

L’attesa sfida tra Jeffrey Herlings (Honda) e Lucas Coenen (KTM) è pronta per le due gare di oggi, la prima giornata del Gran Premio di Sardegna si è conclusa con la vittoria dell’olandese nella gara di qualifica, primo dopo aver avuto battuto il Campione del Mondo in carica, Romain Febvre (Kawasaki), il francese in testa all’avvio di manche che ha ceduto alla pressione del rivale, restandogli comunque in scia per tutta la gara.

Durante le prime fasi di gara, dietro i primi due, Tom Vialle (Honda), il francese primo in qualifica in Argentina, sembrava poter essere della contesa, seguito dal siciliano Andrea Adamo (KTM), autore di una delle sue solite grandi partenze, questa volta dalla diciannovesima casella, con l’autore della pole, Tim Gajser che sembra aver ritrovato lo smalto migliore con la sua nuova moto (Yamaha), 5° e Coenen invece a terra alla prima curva, ripartito ultimo alle spalle di Kay de Wolf (Husqvarna) che rimonta in una maniera incredibile e Alberto Forato (Fantic), 10°. Herlings mantiene un distacco costante con Febvre che sembra potersi avvicinare per attaccare ma che non ci riuscirà mai, mentre Gajser dopo 3 giri ha la meglio su Adamo e nel finale riesce a beffare anche Vialle, chiudendo terzo alle spalle di Herlings e Febvre.

Quarta posizione per Vialle che contiene gli attacchi di un furioso Coenen, con Adamo sesto davanti a de Wolf, autore anche lui di una bella gara e Forato 8° con l’azzurro che va a punti anche sulla sabbia. Zero invece per Mattia Guadagnini (KTM), 15° e autore di un sorpasso duro su Andrea Bonacorsi (Ducati), 17° al rientro. Nella classifica mondiale il distacco di Vialle sulla tabella rossa Coenen crolla a 6 lunghezze, con Herlings 3° e Gajser 4° davanti all’attuale campione del mondo Febvre che sale al 5°.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Sardegna 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!