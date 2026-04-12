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Perugia-Piacenza oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming
Oggi domenica 12 aprile (ore 18.00) si gioca Perugia-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie al meglio delle cinque partite ritorna al PalaBarton dopo il secondo atto andato in scena al PalaBanca giovedì sera: i Block Devils hanno vinto le prime due partite e conducono per 2-0, dunque i Campioni d’Europa e del mondo sono a un solo successo dalla qualificazione alla finale, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro.
Come si svilupperà il vibrante confronto tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega? A trascinare la corazzata umbra allenata da coach Angelo Lorenzetti saranno soprattutto il bomber Wassim Ben Tara, il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Tra le fila di Piacenza spiccano l’opposto Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori Ramazan Mandiraci e José Miguel Gutierrez, i centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon, il regista Paolo Porro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PERUGIA-PIACENZA VOLLEY OGGI
Domenica 12 aprile
Ore 18.00 Gara-3 semifinale scudetto volley: Sir Susa Scai Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA PERUGIA-PIACENZA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.