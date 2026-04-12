Perugia-Piacenza oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming

Oggi domenica 12 aprile (ore 18.00) si gioca Perugia-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie al meglio delle cinque partite ritorna al PalaBarton dopo il secondo atto andato in scena al PalaBanca giovedì sera: i Block Devils hanno vinto le prime due partite e conducono per 2-0, dunque i Campioni d’Europa e del mondo sono a un solo successo dalla qualificazione alla finale, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro.

Come si svilupperà il vibrante confronto tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega? A trascinare la corazzata umbra allenata da coach Angelo Lorenzetti saranno soprattutto il bomber Wassim Ben Tara, il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Tra le fila di Piacenza spiccano l’opposto Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori Ramazan Mandiraci e José Miguel Gutierrez, i centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon, il regista Paolo Porro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Piacenza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-PIACENZA VOLLEY OGGI

Domenica 12 aprile

Ore 18.00 Gara-3 semifinale scudetto volley: Sir Susa Scai Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-PIACENZA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.