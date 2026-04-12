Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar, van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo!

È il giorno della Parigi-Roubaix. In scena, quasi sicuramente con tempo clemente, la terza Classica Monumento della stagione, l’Inferno del Nord, la sfida sul pavé francese. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

Appuntamento su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45, poi ci si sposterà su Rai 2. Naturalmente è garantita la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN fin dalle prime pedalate.

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026

Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. Dopo 150 chilometri il primo momento decisivo: prima il tratto di Haveluy – Wallers, successivamente la leggendaria Foresta di Arenberg. La corsa sarà esplosa, ma le pietre non sono ancora finite, anzi. Dopo 200 chilometri Auchy-lez-Orchies – Bersée anticipa un altro tratto a cinque stelle, quello di Mons-en-Pévèle. Se la situazione non sarà ancora definita i corridori dovranno stare attenti anche al quartultimo tratto, il Carrefour de l’Arbre. Da lì in poi gli ultimi tratti più semplici per lanciarsi verso il Velodromo.

FAVORITI

La condizione messa in mostra da Tadej Pogacar tra Sanremo e Fiandre è devastante. Sembra essere lui il favorito numero uno per il successo, anche se il percorso non è il più favorevole: lo sloveno va a caccia della chiusura del cerchio nelle Monumento (manca solo la Roubaix) e vuole provare il record del 5/5 in un anno. A provare a contrastarlo ovviamente Mathieu van der Poel, sulle strade più amate: sulle pietre il neerlandese è devastante, vanta tre successi all’Inferno del Nord e va per il poker (per raggiungere i più vincenti Boonen e De Vlaeminck). Ovviamente subito dietro partono Wout van Aert, che proverà a battere la tanta sfortuna avuta in carriera, e Mads Pedersen, due specialisti delle pietre. In casa Italia si sogna in grande: Filippo Ganna ha tutte le carte in regola per giocarsi il successo e ci proverà in tutti i modi.

CALENDARIO PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile

Ore 11.05 Parigi-Roubaix, partenza (258,3 km da Compiegne a Roubaix) – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 alla ore 14.45, poi su Rai 2

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 12.45, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN in versione integrale.

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.