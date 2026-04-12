LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita dell’Italia nella seconda fase della Division 1 della World Cup di Pallanuoto maschile 2026. Il Settebello oggi se la vedrà con l’ostica Ungheria, squadra che finora ha raccolto poco in questa seconda fase di torneo.

L’Italia di Alessandro Campagna arriva a questa sfida con la sicurezza di poter giocare senza alcun tipo di pressione, ma col sapore amaro in bocca dopo la brutta sconfitta contro la Spagna. Gli azzurri, al netto della prestazione di ieri, stanno giocando una grande pallanuoto. Il Settebello ha infatti vinto con pieno merito il primo girone del torneo conquistando così il pass per le final eight di luglio e l’accesso al girone C, quello con le migliori della classe Spagna, Grecia e Ungheria. In questa seconda fase gli azzurri giocano solamente per definire la “griglia di partenza” delle fasi finali che si disputeranno a Sidney, in Australia.

Nonostante la posta in palio non sia delle più appetibili, le partite dei ragazzi azzurri sono state piuttosto intense. Una vittoria (contro la Grecia) ed una sconfitta (contro la Spagna) che hanno messo gli azzurri al secondo posto provvisorio nel pool C. Per confermare il buonissimo piazzamento sarà fondamentale vincere con l’Ungheria, squadra che sembra giocare quasi con apparente disinteresse questa seconda fase di torneo. Per l’ultima partita della “fase preliminare” di World Cup Sandro Campagna potrà contare su: Marco Del Lungo Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini.

La partita fra Italia e Ungheria, valida come terza sfida del girone C della World Cup di pallanuoto maschile 2026, si giocherà nella piscina di Alessandropoli e comincerà alle 14.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!