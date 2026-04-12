LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Massimo Stano debutta nella maratona

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma a Brasilia in Brasile. L’evento rappresenta un vero punto di svolta per la marcia internazionale. A Brasilia, infatti, la disciplina cambia pelle e si misura per la prima volta con le distanze canoniche della maratona e della mezza maratona, aprendo scenari completamente nuovi dal punto di vista tecnico e strategico. Un salto nel futuro che rende l’evento brasiliano carico di incognite, ma anche di grande fascino.

La mezza maratona maschile si presenta subito come una delle gare più attese. L’Italia affida le proprie ambizioni a Francesco Fortunato, protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello, chiamato a misurarsi con un parterre di assoluto spessore. Il pubblico di casa spingerà Caio Bonfim, mentre il giapponese Toshikazu Yamanishi proverà a tornare protagonista dopo una stagione altalenante. Non mancano alternative credibili per il podio, come il canadese Evan Dunfee e lo svedese Perseus Karlström, in un contesto dove anche la lotta a squadre si preannuncia serrata, con Giappone e Spagna tra le più attrezzate.

Tra le donne, la mezza maratona è forse la gara più difficile da interpretare. L’assenza di riferimenti consolidati apre la porta a molte possibili protagoniste. In prima fila c’è la peruviana Kimberly García, affiancata dalla connazionale Evelyn Inga, mentre la Cina si presenta con una squadra profondissima e candidata naturale al successo collettivo. Da seguire anche l’australiana Rebecca Henderson e la polacca Katarzyna Zdziebło, con l’Italia che potrebbe schierare Nicole Colombi in una gara che promette sorprese.

La maratona maschile rappresenta invece il banco di prova più impegnativo, dove esperienza e gestione dello sforzo faranno la differenza. L’Italia punta su Massimo Stano, al debutto sulla distanza ma forte di un bagaglio tecnico e mentale di primissimo livello, affiancato da Riccardo Orsoni. La Cina si presenta come riferimento principale per la classifica a squadre, mentre Germania e Giappone possono contare su elementi di grande affidabilità come Christopher Linke e Hayato Katsuki. Attenzione anche a Karlström, già competitivo nel nuovo format.

A chiudere il programma sarà la maratona femminile, un’altra gara tutta da decifrare. L’Italia si affida all’esperienza di Eleonora Giorgi, affiancata da Sofia Fiorini e Federica Curiazzi, con l’obiettivo di costruire un risultato solido soprattutto in chiave di squadra. Tra le favorite spiccano la brasiliana Viviane Lyra, che potrà contare sul sostegno del pubblico, e l’ecuadoriana Paula Torres, mentre la Cina si presenta ancora una volta con un gruppo estremamente competitivo. Nel complesso, questi Mondiali rappresentano un laboratorio a cielo aperto per la marcia del futuro: nuove distanze, nuovi equilibri e margini di interpretazione molto ampi. In un contesto così incerto, saranno decisivi non solo i valori tecnici, ma anche la capacità di adattamento e la gestione delle energie, elementi che potrebbero fare la differenza nella corsa alle medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma a Brasilia in Brasile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.45 italiane con la maratona maschile e femminile, al via alle 16.05 la mezza maratona maschile e alle 17.50 la mezza maratona femminile. Buon divertimento!