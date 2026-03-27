Sport in tv oggi (venerdì 27 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 27 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In evidenza il torneo di Miami di tennis con le semifinali del singolare maschile e del doppio. Italia rappresentata da Jannik Sinner, atteso dall’ennesimo confronto con il tedesco Alexander Zverev. In campo anche Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori a caccia della qualificazione per l’atto conclusivo.

Week end di sport motoristici con F1 a Suzuka (Giappone), il Motomondiale di scena ad Austin (USA) e la Superbike che competerà a Portimao (Portogallo). Le emozioni non mancheranno di certo. Nel ciclismo, terranno banco il Giro della Catalogna, la Settimana Coppi&Bartali e la E3 Saxo Classic. Gli appassionati del pedale avranno l’imbarazzo della scelta. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 27 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 27 marzo

03.30 F1, GP Giappone 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 F1, GP Giappone 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Somabay (Egitto): 10 km maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09:25 Snowboard, Coppa del Mondo 2026 a Silvapana (Svizzera): qualificazione slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

09:30 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Parigi: prima giornata – nessuna copertura tv/streaming.

10:20 Superbike, GP Portogallo 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:30 Sci di fondo, Campionati italiani 2026: 10 km individuale a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

11:25 Ciclismo, Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: terza tappa – Differita su RaiSport HD dalle 17:30; in streaming su RaiPlay (differita dalle 17:30) e su Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube, differita).

11.30 Pattinaggio artistico, Mondiali 2026: Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su RaiSport HD dalle 14:15; in streaming su RaiPlay (dalle 14:15), Discovery+ e su HBO Max (copertura integrale); Eurosport1 HD e DAZN (dalle 11:15 alle 14:50).

11:40 Ciclismo, Volta Ciclista a Catalunya 2026: quinta tappa – Diretta streaming dalle 14:20 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

12:00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Somabay (Egitto): 10 km femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12:45 Skicross, Coppa del Mondo 2026 a Gaellivare (Svezia): qualificazione uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12:52 Ciclismo, E3 Saxo Classic 2026 – Diretta streaming dalle 13:50 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 16:00 anche su Eurosport2 HD e su DAZN.

13:30 Skicross, Coppa del Mondo 2026 a Gaellivare (Svezia): qualificazione donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13:30 Golf, Houston Open 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13:50 Snowboard, Coppa del Mondo 2026 a Silvapana (Svizzera): qualificazione slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Superbike, GP Portogallo 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

15:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2026 a Planica (Slovenia): HS240 maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

15.00 Moto3, GP USA 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

15.50 Moto2, GP USA 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

16:15 Snowboardcross, Coppa del Mondo 2026 a Mount St. Anne (Canada): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

16.45 MotoGP, GP USA 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Pattinaggio artistico, Mondiali 2026: Free program individuale femminile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 18:55; in streaming su RaiPlay (18:55), Discovery+ e HBO Max (copertura integrale); Eurosport1 HD e DAZN (dalle 17:15 alle 22:10).

18:00 Tennis, ATP Miami 2026: semifinali doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Arends/Smith 2° match e inizio programma dalle 18:00 italiane)

18:45 Basket, Eurolega 2026: Fenerbahce vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.15 Moto3, GP USA 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

20:00 Tennis, ATP Miami 2026: prima semifinale (Fils vs Lehecka) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.05 Moto2, GP USA 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

20.15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Partizan vs Valencia – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.45 Rugby, United Rugby Championships 2026: Glasgow Warriors vs Benetton Rugby – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 MotoGP, GP USA 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW.

00:00 Tennis, ATP Miami 2026: seconda semifinale (Sinner vs Zverev) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

01:00 Tennis, WTA Miami 2026: semifinale doppio (Errani/Paolini vs Mertens/Zhang) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

02:00 Curling, Mondiali 2026: Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel.

LA DIRETTA LIVE DELLE FP2 DI F1 ALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 11.30 E 18.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 16.45 E 21.00