LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia a fare sul serio con il Passo Tre Termini

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La terza frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Erbusco e arriverà a Iseo, per un totale di 175,5 km.

Si riparte dall’incredibile vittoria di Filippo D’Aiuto, che è valsa al corridore della General Store-Essegibi-F.lli Curia anche il primato in classifica. Sarà la tappa più lunga della Settimana Coppi&Bartali 2026, costruita intorno a un circuito che si articola su 42,3 km, da ripetere per tre volte. Al termine della sequenza, spazio a tante potenziali occasioni per partire da lontano. La più importante il Passo Tre Termini: ascesa di prima categoria da 7,2 km al 6% di pendenza media. Da quel momento in poi 23 km, di cui 10 in discesa: infine i 13 km di pianura finali.

La corsa rientra nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, ragione per la quale sarà fondamentale per i corridori e le squadre italiane ottenere piazzamenti migliori dei rispettivi rivali. Vedremo se D’Aiuto sarà in grado di mantenere il simbolo del primato o se saranno altri saranno in grado di togliergli la prima posizione in vetta alla classifica generale.

OA Sport vi propone la Diretta Live testuale dell’evento a partire dalle 13.30 con aggiornamenti costanti sulla Erbusco-Iseo di 175,5 km e cronaca dettagliata per non perdervi niente dei momenti più caldi e importanti della seconda frazione. Buon divertimento!