Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 27 marzo, prima giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato di Portimao si riprende il discorso da dove lo si era lasciato e le squadre dovranno sfruttare le due sessione di prove libere previste per mettere a punto le moto ed essere pronte a quel che accadrà nel fine-settimana.

Nicolò Bulega e la Ducati si presentano dopo la tripletta nel round di apertura a Phillip Island. Il ruolo di favoriti è d’obbligo. L’emiliano ha nel mirino i dieci successi consecutivi che lo porterebbero nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Ci sarà poi il ritorno in pista di Jonathan Rea che, in qualità di collaudatore della Honda HRC, sostituirà l’infortunato Dixon. Rea ha poi un rapporto speciale con Portimao, dal momento che nel 2008 esordì nel Mondiale e proprio in sella alla moto giapponese, facendosi vedere da subito tra i centauri di vertice.

La prima giornata del week end del Mondiale di Superbike a Portimao (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) relativamente alla FP1, mentre su Sky Sport Arena (204) si potrà seguire la FP2; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 e TV8.it della prima giornata di prove libere.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Venerdì 27 marzo (orari italiani)

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per la FP2, Sky Sport MotoGP (208) per la FP1

Diretta streaming: SkyGo, NOW