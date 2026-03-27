Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!

Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell’atteso scontro tra i big in un faccia a faccia che potrebbe fornire indicazioni significative sulla conformazione della classifica in vista del gran finale. Il Giro di Catalogna è pronto a vivere la quinta tappa, La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal di 155,3 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30

Le schermaglie iniziali sono ormai giunte al termine. I big che hanno puntato il loro mirino sulla conquista del successo finale devono uscire allo scoperto e fronteggiarsi senza esclusione di colpi sul primo vero arrivo in salita della corsa. Ci sono tutte le premesse per una entusiasmante battaglia tra Vingegaard, Evenepoel, Almeida e Pidcock.

Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? La quinta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DI CATALOGNA

Cinque impegnative salite e circa 4500 metri di dislivello definiscono il quadro di una giornata cruciale per l’andamento della corsa. Il Port Colldornat (15,3 km al 4,9%), la cui cima sarà già oltre i mille metri di altitudine, segna l’inizio delle fatiche per i corridori dopo trenta chilometri. Una breve discesa porterà i corridori verso la cima del Coll de Josa, 4,7 km con pendenza media del 5 per cento. Un tratto di discesa abbastanza irregolare accompagnerà il gruppo verso il Coll de Fumanya (6,7 km al 7%). La conseguente discesa sarà molto secca e porterà i corridori alle pendici della Collada Sobirana (7,1 km al 6,5%). La successiva discesa e un breve tratto di relativo condurranno al Coll de Pal, salita lunghissima (18,9 km), con pendenza media del 7 per cento e con quota finale che valica i 2000 metri.

FAVORITI

La salita finale, culmine di una tappa che propone cinque ascese, rappresenta lo scenario ideale per il faccia a faccia tra i big. Jonas Vingegaard dimostrerà ancora una volta di essere il più forte dominando gli avversari con l’autorevolezza esibita nella recente Parigi-Nizza? Remco Evenepoel, dopo la caduta nel finale della tappa di mercoledì, riuscirà a tenere il passo del rivale? Che ruolo potranno recitare gli altri candidati alla conquista della vittoria finale nel duello tra i due grandi favoriti? Da seguire con attenzione le prove del portoghese Joao Almeida, del tedesco Florian Lipowitz e del britannico Oscar Onley. Sarà la strada ad emettere il suo insindacabile verdetto e a fornire le risposte agli interrogativi ampiamente legittimi in sede di presentazione.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2026

Venerdì 27 marzo – Quinta tappa La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal (155,3 km)

Orario di partenza: ore 11:40

Orario di arrivo stimato: ore 16:00 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 14.20 Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

Diretta Live testuale: OA Sport