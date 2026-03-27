LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a Pedersen, c’è Trentin

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con partenza e arrivo ad Harelbeke. La classica fiamminga è giunta alla sua 68esima edizione.

Il percorso misura 208.5 km e include 16 muri, alcuni su asfalto e alcuni sul pavé, e più di 3000 metri di dislivello. Dopo una trentina di km inizierà il Kattemberg, primo strappo, di 800 metri al 6% medio. Successivamente ci saranno altre due ascese, La Houppe e Bergten Stene, prima di entrare nella fase più dura della corsa. Dal km 107 al km 189 ci saranno da affrontare 13 muri, che decideranno la corsa. L’Oude Kruisberg (0.8 km al 6.8% medio, con gli ultimi 400 metri tutti in doppia cifra), sarà la prima di queste salite, mentre sarà fatto due volte l’E3 Col Karnemelkbeekstraat (1.5 km al 5.4%). Due passaggi ci saranno, anche, sullo storico Oude Kwaremont che si affronterà da due versanti divesi. In mezzo alle ripetizioni di questi due strappi ci saranno da scalare Hotondberg, Kortekeer, Taaienberg, Boigneberg, Eikenberg, Kapelberg e il Patenberg (0.4 km al 9.2 % medio). Il Tiegemberg (0.9 al 4.5% medio) sarà l’ultima asperità di giornata, con lo scollinamento a 19 km dall’arrivo.

Mathieu Van der Poel è il favorito per la vittoria odierna. L’olandese è entrato nel mese di gare a lui più congeniale, che raggiungerà il culmine tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. L’E3 Saxo Classic è una delle corse che anticipano queste classiche e il corridore della Alpecin ha già ottenuto due vittorie qui ad Harelbeke, quella di oggi sarebbe la tripletta consecutiva. Nonostante la non convincente prova alla Sanremo, il nipote e figlio d’arte resta il corridore più pericoloso in gruppo. Mads Pedersen (Lidl Trek) è probabilmente l’avversario più temibile per Van der Poel. Il danese ha subìto una brutta caduta ad inizio stagione alla Volta Comunitat Valenciana, per cui ha dovuto cambiare totalmente il programma di stagione e rientrando nella Classicissima questo sabato. Il classe 1995 ha ottenuto un grande quarto posto in Via Roma, dimostrando di aver riacquisito la forma necessaria a competere con i migliori. La speranza è quella di tenere il ritmo dell’olandese sugli strappi per poi batterlo in volata, ma non sarà semplice

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) potrebbe essere il terzo incomodo nella sfida a due. Lo sloveno ha ottenuto un quarto posto nel 2022, oggi proverà a migliorare il risultato sfruttando, magari, la sua grande guida del mezzo. Corridore pericoloso è, anche, Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike). Il corridore francese ha già vinto quest’anno, alla Vuelta Andalucia, mentre qui nel 2022 è stato secondo dietro a Van Aert dimostrando grande affinità con questo tracciato. Kasper Asgreen (EF Education EasyPost) ha alzato le braccia ad Harelbeke nel 2021, davanti a Sénéchal e Van Der Poel. Il danese non ha una grande condizione, ma potrebbe sfruttare l’esperienza per battere i migliori. Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM Team) è probabilmente il velocista più forte del gruppo, ma tutto dipenderà dalla sua resistenza sui tanti muri che verranno affrontati.

Per l’Italia le speranze sono riposte specialmente su Matteo Trentin, capitano della Tudor Pro Cycling Team, che si trova a suo agio su questi percorsi ed ha un ottimo guizzo in volata. Attenzione, anche, a Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), secondo nel 2024, Gianni Vermeersch (Red Bull – BORA – hansgroe), grande interprete di queste giornate, Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Mathias Vacek (Lidl Trek).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, 68esima edizione della classica fiamminga. L’inizio ufficiale della corsa è previsto per le 12.52. Buon divertimento!