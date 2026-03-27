Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classifica

Si disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. Sarà una frazione importante per la classifica generale. Andiamo a scoprire percorso, favoriti e il programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30

Come vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi e Bartali? Non è prevista una diretta tv per la seconda tappa. Rai Sport HD trasmetterà in differita alle 17.30 la frazione. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico. OA Sport vi fornirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale della corsa.

PERCORSO

La giornata inizia con un circuito iniziale leggermente frastagliato, da ripetere per tre volte. Segue la salita decisiva al Passo Tre Termini (8,1 km al 6%, max 10%), con scollinamento a 23 km dall’arrivo. La discesa è interrotta dalla contropendenza verso San Giovanni (1,5 km al 6,2%, max 9%). Gli ultimi 13 km, dopo un tratto ripido in discesa, sono sostanzialmente pianeggianti.

FAVORITI

Una tappa che comincerà a delineare la classifica generale. Il favorito è lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), ma attenzione anche al francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers). Fari puntati anche sui tanti italiani, partendo da Diego Ulissi (Astana), ma anche uomini veloci come Alessandro Garibbo (Team UKYO) che può dire la sua su un percorso del genere.

PROGRAMMA

Venerdì 27 Marzo – Settimana Coppi&Bartali 2026 Terza Tappa Erbusco-Iseo (175,5 km)

Orario di partenza: 11.25

Orario di arrivo stimato: 15.30

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport HD dalle 17:30 alle 18.30

Diretta streaming: Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube, differita)

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.30