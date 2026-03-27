LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sui Pirenei!

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2026. Arriva finalmente il primo faccia a faccia tra gli uomini di classifica dopo quattro frazioni destinate alle ruote veloci con qualche intromissione dei big. 155.3 km da La Seu d’Urgell a La Molina/Coll de Pall per una tappa che presenterà ben cinque GPM, tre dei quali di prima categoria e l’ultimo di categoria speciale. Sarà dunque la tappa regina della manifestazione con quasi 4500 metri di dislivello da coprire ed un arrivo ad oltre 2000 metri di quota.

Dopo la partenza in leggera discesa non ci sarà un attimo di tregua. Subito l’ascesa verso Port Colldarnatt (15.3 km al 5% di pendenza media e punte del 12%) seguita da una brevissima discesa che proietterà la corsa verso il secondo GPM. Spazio al Coll de Josa (4.7 km al 5% di pendenza media), la cui successiva discesa porterà verso la località di Vallcebre. A quel punto inizierà la salita di Coll de Fumanya (6.7 km al 7% di pendenza media e picchi del 18%), ascesa irregolare con rampe in doppia cifra. Lo scollinamento avverrà a circa 60 km dal traguardo, poi discesa e fondovalle prima della Collada Sobriana (7.1 km al 6.5% e punte del 15%). L’ascesa conclusiva inizierà infine a 18.9 km dall’arrivo. Coll de Pal offrirà una pendenza media del 7% con sezioni che raggiungeranno il 14%.

Il primo vero arrivo in salita rappresenterà l’occasione di vedere all’opera i big della classifica generale. Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) lancia la sfida a Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Occhi puntati anche su Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ed Oscar Onley (INEOS Grenadiers), con Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) pronti ad intromettersi nella battaglia. Mai domi infine Richard Carapaz (EF Education EasyPost) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step). In caso d’arrivo di una fuga da lontano, i corridori fuori classifica più interessanti portano i nomi di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Derek Gee (Lidl-Trek), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG).

La quinta tappa del Giro di Catalogna, 155.3 km da La Seu d’Urgell a La Molina/Coll de Pall, inizierà alle 11.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!