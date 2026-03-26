LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli cerca conferme, la Ferrari prova la ‘macarena’

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Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka si inizierà a fare sul serio con una giornata dedicata alle prove libere che permetterà a team e piloti di trovare il giusto bilanciamento su uno dei lay-out più difficili e indicativi dell’intero calendario. Chi vince qui sa che potrà farlo in ogni tipologia di pista fino ad Abu Dhabi.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì nipponico prenderà il via alle ore 03.30 italiane con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. La seconda sessione, invece, prenderà il via alle ore 07.00, andando a completare le canoniche due ore di lavoro in pista quando non ci troviamo di fronte al format con la Sprint Race come accaduto a Shanghai e come accadrà a Miami ad inizio maggio, ovvero quando si tornerà in azione dopo la lunghissima pausa di aprile (ricordiamo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita).

Cosa dovremo aspettarci dal venerdì di Suzuka? In primo luogo sarà fondamentale capire se, anche sulla pista giapponese, il vantaggio delle Mercedes con George Russell e Andrea Kimi Antonelli sarà notevole come accaduto tra Melbourne o Cina. In secondo luogo sarà importante analizzare la situazione in casa Ferrari. La scuderia di Maranello con Charles Leclerc e Lewis Hamilton ha deciso di portare la ormai celebre ala “macarena” e, a questo punto, vedremo se verrà utilizzata anche in qualifiche e gare. Alle loro spalle McLaren e Red Bull proveranno ad avvicinarsi dopo un inizio di stagione complicato.

Il venerdì del Gran Premio del Giappone catterà alle ore 03.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda prenderà il via alle ore 07.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Suzuka. Buon divertimento!