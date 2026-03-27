LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Si parte alle 11.30 con la rhythm dance delle coppie di danza, primo atto di una gara che, almeno sulla carta, sembra già avere un copione definito. In serata, dalle 18.00, riflettori puntati sul programma libero femminile, decisivo per assegnare i titoli e completare il podio.

Nella danza su ghiaccio, tutti gli occhi sono puntati su Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, dominatori annunciati dopo il trionfo olimpico di Milano-Cortina. I francesi si presentano a Praga senza veri avversari diretti, complici le assenze pesanti che hanno svuotato di tensione competitiva la lotta per l’oro. L’obiettivo, per loro, sarà soprattutto evitare sbavature nella rhythm dance, segmento in cui durante la stagione hanno talvolta mostrato qualche incertezza, ma il margine tecnico resta tale da renderli nettamente favoriti. Alle loro spalle la gerarchia sembra altrettanto delineata, con i canadesi Gilles-Poirier pronti a consolidare la seconda posizione e i britannici Fear-Gibson in corsa per il terzo gradino del podio. Più aperta, invece, la battaglia per le posizioni di rincalzo, dove si inserisce anche la pattuglia italiana.

Per l’Italia sarà una gara tutta da costruire senza pressioni, vista l’assenza dei big Guignard-Fabbri. Toccherà a Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e ai giovani Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba difendere i colori azzurri, con l’obiettivo di pattinare con pulizia e provare a guadagnare posizioni già dalla rhythm dance, fondamentale per accedere al libero con ambizioni di classifica.

In serata, invece, il discorso si fa decisamente più incerto nella gara femminile, dove il programma libero promette spettacolo e possibili ribaltoni. Dopo il corto, la leader è una Kaori Sakamoto in stato di grazia, capace di sfiorare gli 80 punti con un’esecuzione impeccabile e una superiorità evidente sia sul piano tecnico sia su quello dei components. La giapponese parte con un vantaggio importante, ma non ancora inattaccabile. Alle sue spalle la lotta è serratissima, con Mone Chiba pronta ad approfittare di ogni minima esitazione e un gruppo di inseguitrici racchiuso in pochi punti, tra cui le statunitensi e la belga Pinzarrone. Il programma libero, come sempre, farà la differenza: tenuta mentale, qualità delle combinazioni e gestione delle energie saranno fattori determinanti.

Grande attenzione anche per Lara Naki Gutmann, autrice di uno short program solido che le è valso la settima posizione. L’azzurra ha mostrato buone qualità tecniche e una crescita evidente nei components, elementi che fanno ben sperare in vista del libero. Per lei l’obiettivo sarà duplice: da una parte confermare la top 10, dall’altra provare ad avvicinarsi ulteriormente alle migliori sfruttando eventuali errori delle avversarie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La rassegna continentale prosegue con rhythm dance, dalle 11.30 e con il programma libero femminile dalle 18.00: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!