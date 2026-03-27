LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez nel suo feudo prediletto

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Austin, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e dell’asfalto del circuito sudamericano. I piloti, da questo punto di vista, sperano di non dover replicare l’esperienza, mettendo in testa alle priorità il lavoro sul set-up.

Il tutto riprende dalla vittoria di Marco Bezzecchi a Goiânia. Nella domenica brasiliana, il romagnolo si è esaltato, replicando quanto aveva già fatto nel corso del primo round in Thailandia. Il feeling con l’Aprilia è ottimo e il rendimento specialmente sulla lunga distanza è stato tale che il centauro italiano ha potuto imporsi in solitaria.

Da capire cosa accadrà in Texas su uno dei circuiti nei quali la classe dello spagnolo Marc Marquez più volte si è espressa. La Ducati, da questo punto di vista, deve reagire e sulla pista americana, grazie alle qualità dell’iberico, ha grandi possibilità per invertire il trend. Vedremo se lo stesso saprà farlo Francesco Bagnaia, in grade difficoltà in Brasile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 16:45 italiane, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 21:00 nostrane. Buon divertimento!