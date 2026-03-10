Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 10 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 10 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, con l’Italia che vorrà arricchire il proprio medagliere. Dall’altra parte del mondo, a Indian Wells, Jannik Sinner e Jasmine Paolini saranno protagonisti negli ottavi di finale del prestigioso torneo di tennis in California, puntando alla qualificazione al turno successivo.
In evidenza poi il ciclismo con la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, in cui gli uomini di classifica saranno sollecitati dalla presenza di un finale di frazione molto spettacolare e impegnativo, e la terza della Parigi-Nizza, dove si prevede la sfida contro il tempo tra Jonas Vingegaard e Juan Ayuso.
In serata la Champions League di volley femminile con Milano opposta al VakifBank Istanbul, mentre l’Atalanta sarà protagonista nella massima competizione continentale per club di calcio contro il Bayern Monaco. Nella notte italiana, l’attesa sfida nel World Baseball Classic 2026 tra Italia e USA.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 10 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 10 marzo
09.00 Sport invernali, Paralimpiadi Milano Cortina 2026: settima giornata – Diretta tv su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.50-19.10); in streaming su Rai Play.
10.30 Lotta, Europei Under 23: seconda giornata – Diretta streaming su UWW+.
10.55 Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2026: seconda tappa – Dalle 15.00 in diretta tv su Rai 2; dalle 13.05 in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.
11:00 Baseball, World Baseball Classic 2026: Giappone vs Cechia – Nessuna copertura tv/streaming
15.10 Ciclismo, Parigi-Nizza 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD e su DAZN; dalle 15.10 Discovery+ e su HBO Max.
17.30 Basket, Champions League 2026: Hapoel Holon vs Galatasaray – Diretta streaming su DAZN.
18.45 Calcio, Champions League 2026: Galatasaray vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Tennis, ATP Indian Wells 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Sinner vs Fonseca 4° match e inizio non prima delle 02.00 italiane)
19.00 Tennis, WTA Indian Wells 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
(Paolini vs Gibson 2° match non prima delle 21.00 italiane)
19.00 Tennis, ATP Indian Wells 2026: secondo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
(Vavassori/Erler vs Gonzalez/Molteni 1° match e inizio programma alle 19.00 italiane)
20.00 Volley, Champions League 2026: Montpellier vs Guaguas – Diretta streaming su DAZN e su Euro Volley Tv.
20.00 Volley femminile, Champions League 2026: Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
20.30 Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Basket, Champions League 2026: Joventut vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.
20.45 Basket, Eurolega 2026: Paris vs Olympiakos – Diretta streaming su Euroleague Tv.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Atalanta vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Newcastle vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Atletico Madrid vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
02.00 Baseball, World Baseball Classic 2026: Italia vs USA – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10
LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00)
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI BASEBALL DALLE 2.00