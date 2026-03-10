Milano Cortina 2026ParalimpiadiSport in tv
Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 10 marzo, tv, streaming, italiani in gara
Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 10 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci alpino con la combinata, ed allo sci di fondo con la sprint, che metteranno in palio 12 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne.
L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro, e dello sci di fondo, con Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola, Marco Pisani e Mattia Dal Pastro. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nello sledge hockey ci sarà Italia-Germania.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (13.00-21.50), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI
Martedì 10 marzo
9:00 Sci alpino, combinata femminile VI (superG) (MAZZEL Chiara, VOZZA Martina)
A seguire Sci alpino, combinata femminile standing (superG)
A seguire Sci alpino, combinata femminile sitting (superG)
9:35 Curling, round robin squadre miste: Cina-Canada, Corea-Norvegia, Gran Bretagna-Italia
9:40 Sci alpino, combinata maschile VI (superG) (BERTAGNOLLI Giacomo)
A seguire Sci alpino, combinata maschile standing (superG) (PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide, PALLA Luca)
A seguire Sci alpino, combinata maschile sitting (superG) (DE SILVESTRO René)
9:45 Sci di fondo, sprint femminile sitting (qualificazioni)
9:55 Sci di fondo, sprint maschile sitting (qualificazioni) (ROMELE Giuseppe, BIGLIONE Michele, SPATOLA Giuseppe, PISANI Marco)
10:05 Sledge hockey, Gruppo A: Italia-Germania
10:25 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (qualificazioni)
10:35 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (qualificazioni) (DAL PASTRO Mattia)
10:55 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (qualificazioni)
11:05 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (qualificazioni)
12:15 Sci di fondo, sprint femminile sitting (semifinali)
12:26 Sci di fondo, sprint maschile sitting (semifinali)
12:37 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (semifinali)
12:48 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (semifinali)
12:59 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (semifinali)
13:00 Sci alpino, combinata femminile VI (slalom)
A seguire Sci alpino, combinata femminile standing (slalom)
A seguire Sci alpino, combinata femminile sitting (slalom)
A seguire Sci alpino, combinata maschile VI (slalom)
A seguire Sci alpino, combinata maschile standing (slalom)
A seguire Sci alpino, combinata maschile sitting (slalom)
13:10 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (semifinali)
13:22 Sci di fondo, sprint femminile sitting (finale)
13:29 Sci di fondo, sprint maschile sitting (finale)
13:35 Sledge hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Cina
13:38 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (finale)
13:45 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (finale)
13:54 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (finale)
14:01 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (finale)
14:35 Curling, semifinali doppio misto: Cina-Lettonia, Corea del Sud-Stati Uniti
17:05 Sledge hockey, Gruppo B: Canada-Cechia
18:35 Curling, round robin squadre miste: Lettonia-Cina, Italia-Norvegia, Svezia-Canada, Slovacchia-Stati Uniti
20:35 Sledge hockey, Gruppo B: Slovacchia-Giappone
PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (13.00-21.50).
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.