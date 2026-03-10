Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 10 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, martedì 10 marzo: nella quarta giornata di finali spazio allo sci alpino con la combinata, ed allo sci di fondo con la sprint, che metteranno in palio 12 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro, e dello sci di fondo, con Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola, Marco Pisani e Mattia Dal Pastro. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nello sledge hockey ci sarà Italia-Germania.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (13.00-21.50), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Martedì 10 marzo

9:00 Sci alpino, combinata femminile VI (superG) (MAZZEL Chiara, VOZZA Martina)

A seguire Sci alpino, combinata femminile standing (superG)

A seguire Sci alpino, combinata femminile sitting (superG)

9:35 Curling, round robin squadre miste: Cina-Canada, Corea-Norvegia, Gran Bretagna-Italia

9:40 Sci alpino, combinata maschile VI (superG) (BERTAGNOLLI Giacomo)

A seguire Sci alpino, combinata maschile standing (superG) (PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide, PALLA Luca)

A seguire Sci alpino, combinata maschile sitting (superG) (DE SILVESTRO René)

9:45 Sci di fondo, sprint femminile sitting (qualificazioni)

9:55 Sci di fondo, sprint maschile sitting (qualificazioni) (ROMELE Giuseppe, BIGLIONE Michele, SPATOLA Giuseppe, PISANI Marco)

10:05 Sledge hockey, Gruppo A: Italia-Germania

10:25 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (qualificazioni)

10:35 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (qualificazioni) (DAL PASTRO Mattia)

10:55 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (qualificazioni)

11:05 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (qualificazioni)

12:15 Sci di fondo, sprint femminile sitting (semifinali)

12:26 Sci di fondo, sprint maschile sitting (semifinali)

12:37 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (semifinali)

12:48 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (semifinali)

12:59 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (semifinali)

13:00 Sci alpino, combinata femminile VI (slalom)

A seguire Sci alpino, combinata femminile standing (slalom)

A seguire Sci alpino, combinata femminile sitting (slalom)

A seguire Sci alpino, combinata maschile VI (slalom)

A seguire Sci alpino, combinata maschile standing (slalom)

A seguire Sci alpino, combinata maschile sitting (slalom)

13:10 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (semifinali)

13:22 Sci di fondo, sprint femminile sitting (finale)

13:29 Sci di fondo, sprint maschile sitting (finale)

13:35 Sledge hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Cina

13:38 Sci di fondo, sprint femminile standing tecnica classica (finale)

13:45 Sci di fondo, sprint maschile standing tecnica classica (finale)

13:54 Sci di fondo, sprint femminile VI tecnica classica (finale)

14:01 Sci di fondo, sprint maschile VI tecnica classica (finale)

14:35 Curling, semifinali doppio misto: Cina-Lettonia, Corea del Sud-Stati Uniti

17:05 Sledge hockey, Gruppo B: Canada-Cechia

18:35 Curling, round robin squadre miste: Lettonia-Cina, Italia-Norvegia, Svezia-Canada, Slovacchia-Stati Uniti

20:35 Sledge hockey, Gruppo B: Slovacchia-Giappone

