LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei quarti di finale!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Numia Vero Volley Milano e Vakifbank Istanbul. La Champions League femminile entra nella sua fase più calda e per la Numia Vero Volley Milano arriva subito un confronto di altissimo livello. Nei quarti di finale della massima competizione europea la squadra lombarda incrocia il VakifBank Istanbul, una delle società più vincenti e prestigiose del volley internazionale. La gara di andata rappresenta il primo capitolo di una sfida che si annuncia spettacolare e combattuta, con in palio l’accesso alla Final Four, traguardo ambito da entrambe le formazioni.

Il cammino europeo di Milano fino a questo punto non è stato affatto semplice. Inserita nella Pool C, la squadra guidata da Stefano Lavarini ha concluso la fase a gironi con quattro successi e due sconfitte, raccogliendo 14 punti. Lo stesso bottino dell’Eczacibasi Istanbul, che però ha chiuso davanti grazie a una vittoria in più. L’avvio delle milanesi era stato molto convincente, con il netto 3-0 inflitto all’Olympiacos Pireo, seguito da un altro successo senza concedere set sul campo dello Železničar Lajkovac. Le due partite contro l’Eczacibasi hanno invece rappresentato i passaggi più complicati del girone. In entrambe le occasioni Milano è stata costretta ad arrendersi solo al tie-break, dopo incontri equilibrati e combattuti fino all’ultimo punto. Nonostante le sconfitte, le lombarde hanno dimostrato di poter competere alla pari con una delle principali potenze del volley turco, confermando la propria crescita anche sul palcoscenico continentale.

Il pass per i quarti di finale è arrivato attraverso gli ottavi, dove la Vero Volley ha ritrovato ancora una volta l’Olympiacos. Anche in questa occasione Milano ha imposto il proprio ritmo, conquistando due vittorie per 3-0 tra andata e ritorno. Un doppio confronto dominato con autorità che ha certificato la solidità della formazione lombarda e le ha aperto la strada verso uno dei confronti più attesi dell’intera fase a eliminazione diretta. Parallelamente procede a gonfie vele anche il percorso in Serie A1. Milano ha chiuso la regular season al terzo posto con 62 punti, alle spalle delle corazzate Conegliano e Scandicci, confermandosi tra le squadre di vertice del campionato italiano. Nei quarti di finale dei playoff scudetto la formazione di Lavarini ha poi superato senza difficoltà Vallefoglia, imponendosi con un doppio 3-0 che ha spalancato le porte delle semifinali. Un rendimento che testimonia la maturità raggiunta da un gruppo ormai abituato a giocare partite di altissimo livello.

Sulla strada delle milanesi si presenta però un avversario di enorme spessore. Il VakifBank Istanbul si affaccia ai quarti di Champions dopo una prima fase praticamente perfetta. Inserito nello stesso girone di Savino Del Bene Scandicci, Volero Le Cannet e CS Volei Alba Blaj, il club turco ha dominato il raggruppamento con sei vittorie in sei incontri e 17 punti complessivi. Tra i risultati più significativi spiccano i due successi ottenuti contro Scandicci: prima il 3-1 in trasferta in Italia, poi il 3-2 davanti al pubblico di Istanbul al termine di una partita molto equilibrata. Contro Le Cannet e Alba Blaj, invece, la squadra turca ha fatto valere tutta la propria superiorità tecnica con una serie di affermazioni nette. Il dominio del VakifBank non si limita alla Champions. Anche nel campionato turco la squadra giallonera continua a marciare a ritmi impressionanti, guidando la classifica con 25 vittorie e una sola sconfitta. Numeri che confermano il valore di una rosa costruita per competere ai massimi livelli in ogni competizione.

In panchina c’è sempre Giovanni Guidetti, tecnico modenese che da anni rappresenta il simbolo del club e che con il VakifBank ha conquistato numerosi titoli internazionali. In regia agisce la palleggiatrice turca Cansu Ozbay, alla decima stagione con la maglia giallonera e protagonista anche dei successi della nazionale guidata da Daniele Santarelli. Come opposta spicca la fuoriclasse serba Tijana Boskovic, arrivata in estate dall’Eczacibasi dopo un decennio trascorso con l’altro club di Istanbul, affiancata dalla brasiliana Lorenne Texeira.

Nel reparto delle schiacciatrici figurano la francese Helena Cazaute, approdata al VakifBank proprio da Milano, e la serba Katarina Lazovic, mentre tra le alternative di qualità c’è la turca Derya Cebecoglu. Al centro della rete spiccano la statunitense Chiaka Ogbogu, tornata al club dopo una stagione vissuta tra Stati Uniti, Portorico e Corea del Sud, e la stella turca Zehra Gunes, da anni uno dei simboli della squadra. Il reparto dei liberi è affidato all’esperta Ayca Aykac, affiancata da Aylin Sanuglu Acar.

