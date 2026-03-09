World Baseball Classic 2026: le partite dell’Italia si vedranno in tv anche in chiaro!

Arriva una novità importante per gli appassionati italiani di sport ed in particolare di baseball, infatti la Rai ha trovato un accordo per trasmettere le prossime partite dell’Italia al World Baseball Classic 2026 oltre alla finale del torneo. Gli azzurri del batti e corri torneranno quindi sui canali della tv di stato a distanza di sette anni dall’ultima volta, che risaliva all’evento di qualificazione olimpica verso Tokyo andato in scena a settembre del 2019 in quel di Bologna (in cui la Nazionale fallì l’obiettivo del pass a cinque cerchi).

Già definita dunque la programmazione in chiaro degli ultimi due match della fase a gironi con protagonisti Samuel Aldegheri e compagni, che torneranno in campo sempre al Daikin Park di Houston nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo per affrontare gli Stati Uniti (collegamento su RaiSportHD a partire dalle ore 1.50 italiane) in un match sulla carta proibitivo.

Lo scontro diretto decisivo per il secondo posto nel gruppo B e quindi per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta andrà in scena poi contro il Messico nella nottata tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo a partire da mezzanotte, con diretta su RaiSportHD e dalle 0.50 anche in streaming su Rai Play. In caso di passaggio del turno verranno trasmessi in chiaro tutti gli incontri dell’Italia, inoltre la Rai ha acquisito anche in diritti per mandare in onda la Finalissima in programma nella notte tra il 17 ed il 18 marzo.