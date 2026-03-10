LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale scoppiettante con strappo in sterrato con punte al 15%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Camaiore–San Gimignano di 206 km. Il dislivello totale della corsa odierna è di 2300 metri.

Il tracciato odierno si può sommariamente dividere in due parti. I primi 130 km saranno quasi tutti piatti, con solo la salita di Montemagno (non classificata come ascesa ufficiale) ad inizio tappa. Ai -75, invece, si inizierà a salire e dopo 7 km si attaccherà il primo GPM di giornata: Castelnuovo Val di Cecina (9.6 km al 3.3% medio). Dopo lo scollinamento ci sarà una ripida discesa, a precedere diversi km di saliscendi che portano verso l’arrivo. A 6700 metri dall’arrivo i corridori entreranno nel settore di sterrato, lungo 5.3 km di prevalente e dura salita. Terminato il tratto il Gran Premio della Montagna di San Gimignano (1.2 km al 7.1% medio, con punte del 15%), con il fondo prima in asfalto e poi in pavé, porterà sul traguardo.

I due favoriti per la vittoria potrebbero essere Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier-Tech) e Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), per quello che potrebbe essere un finale da sogno. Entrambi hanno disputato una “tranquilla” cronometro ieri, senza buttare energie che potrebbero essere utili nei prossimi giorni. Sia il belga che l’olandese hanno sempre dimostrato di andare forte su questo tipo di percorsi, oggi sembrano non esserci avversari per loro. Nell’ormai celebre duello fra i due la tappa di oggi sembra sorridere a Van Aert per quello che riguarda la tipologia del percorso, mentre Van der Poel può beneficiare di una condizione migliore, dunque, per la vittoria è tutto in equilibrio. Ben Healy (EF Education EasyPost) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), possono essere avversari temibili. Il primo è sempre andato a nozze con questo tipo di percorsi, seppur non abbia ancora vinto in stagione la condizione fisica è ottimale e può fare una grande gara. Il francese, invece, ha faticato molto in questo avvio, ma non si può escludere tra i possibili vincitori su questo tipo di tracciato, in cui negli anni si è tolto varie soddisfazioni.

La corsa potrebbe risolversi, anche, tra gli uomini della classifica generale. In questo caso Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) avrebbe i favori del pronostico. Il messicano ha un grande sprint che lo può aiutare nello strappo conclusivo e sullo sterrato è sempre andato forte, inoltre nessuno tra gli altri big sembra in condizione quanto lui. Ad affrontarlo ci sarebbe la coppia Red Bull – BORA – hansgroe, composta da Primoz Roglic e Giulio Pellizzari. Il primo può fare affidamento sull’esperienza e su un buon spunto veloce in caso di volata ristretta, mentre il secondo potrebbe essere maggiormente pericoloso con un attacco sulle rampe più arcigne. Attenzione, anche, a Giulio Ciccone (Lidl Trek), che negli ultimi anni ha preferito concentrarsi più su tappe come queste che sulla generale vera e propria, oggi la prima vittoria stagionale non è un’utopia. Dovessero muoversi, proprio, questi uomini la curiosità sarebbe sulla prova di Filippo Ganna. La salita non troppo dura potrebbe aiutare il verbanese a rimanere con i migliori e mantenere la maglia di leader, ma lo strappo finale sembra dare un grosso vantaggio ai rivali. Grossi interrogativi, anche, su Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che con il modo di correre offensivo dimostrato negli ultimi mesi è un’incognita da non sottovalutare. Altri atleti pericolosi potrebbero essere Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

L'inizio è previsto per le 10.50.