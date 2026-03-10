LIVE Paolini-Gibson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la rampante australiana sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Talia Gibson per un posto in quarti nel deserto.

In California la toscana prova a issarsi per la prima volta in stagione nei quarti di finale in un torneo di questa caratura, ricordando che si sono già disputati ben 3 tornei 500 a livello femminile. Oggi c’è da sconfiggere l’australiana Gibson, che si è brillantemente qualificata e che ha saputo farsi largo un exploit dopo l’altro battendo in ordine Ann Li, Ekaterina Alexandrova e Clara Tauson dopo aver superato le qualificazioni. Tabellone che si è aperto per la toscana dopo la sconfitta di Gauff!

Paolini ha sconfitto la neo austriaca Potapova al primo turno sulla via di questo match per poi imbattersi contro un’altra giocatrice australiana come Ajla Tomljanovic contro cui ha avuto bisogno del set decisivo così come all’esordio. Paolini che è in gara anche in doppio con Sara Errani, le due hanno superato il primo turno. La classifica mondiale non dà troppi sbocchi questa settimana per la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana, visto che la settima piazza non può essere migliorata. Vincendo oggi comunque manterrebbe a debita distanza l’ucraina Svitolina.

Non ci sono precedenti tra le due. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Talia Gibson. Si gioca non prima delle 21:00 ma comunque dopo Fils-Aliassime che giocheranno dalle 19 e dovrebbe esserci lotta. Vi aspettiamo!