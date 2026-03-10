LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il primo atto di una nuova rivalità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca. Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente dell’incontro che troverà ai quarti di finale uno tra l’americano Learner Tien e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Appuntamento alle 2.00 di mercoledì 11 marzo nella notte italiana per la sfida tra l’altoatesino e la giovane promessa carioca.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Masters 1000 stagionale ancora senza aver colto un titolo nell’anno solare. Raggiunte le semifinali nell’altalenante Slam australiano Jannik ha poi ceduto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha sotto i colpi di Mensik. Sinner dovrà approfittare di questi due mesi in cui nella passata stagione è stato fermo a causa delle note vicende legate al caso Clostebol per assottigliare il divario che lo separa dallo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP. All’esordio ha sconfitto agevolmente il qualificato ceco Svrcina, per poi superare in due set il canadese Shapovalov.

Dal canto suo Fonseca, diciannovenne di Rio de Janeiro (Brasile), arriva in California da numero 35 ATP con la voglia di scalare le classifiche mondiali sin dalla primavera. Il giovanissimo talento brasiliano ha sconfitto dapprima il belga Collignon (7-6 6-4), poi il russo Khachanov (4-6 7-6 6-4) cancellando due match point, ed al terzo turno l’americano Paul lasciandogli appena 5 giochi. Fonseca è parso in condizioni brillantissime, ed il palcoscenico potrebbe esaltarlo al cospetto del numero due del ranking mondiale.

La sfida di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca sarà il quarto match dalle 19.00 sullo Stadium 1 dopo Sabalenka-Osaka, Tiafoe-Zverev e Tien-Davidovich Fokina, ed inizierà in ogni caso non prima delle 2.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!