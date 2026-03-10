LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Parigi-Nizza 2026. Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, favorito principale per la vittoria finale, sfida lo spagnolo Juan Ayuso della Lidl-Trek nella cronometro a squadre.

La gara affronta il primo snodo chiave nella corsa verso il successo finale. Il calendario propone oggi la cronometro a squadre, lunghezza 23,5 chilometri, che parte da Cosne-Cours-sur-Loire e arriva a Pouilly-sur-Loire. I candidati alla vittoria sono chiamati al primo scontro diretto. Nella tappa di ieri, la Épône-Montargis di 187 chilometri il tedesco Max Kanter si è imposto in volata davanti al neozelandese Laurence Pithie e al belga Jasper Stuyven. Lo statunitense Luke Lamperti guida la classifica davanti al belga Vito Braet e a Pithie, staccato di sei secondi.

L’organizzazione conferma nuovamente, anche per quest’anno, la formula delle precedenti edizioni: si gareggia a squadre con il tempo, il crono viene però preso sul primo corridore che taglia il traguardo. Il tracciato, prevalentemente pianeggiante, presenta un dislivello di 240 metri con due piccole colline. L’arrivo sarà leggermente in salita, con una pendenza di 2,5 %

La prima squadra a partire sarà la Team Picnic PostNL alle 15:10, l’ultima la EF Education – EasyPost alle ore 15:54. Le principali indiziate per la vittoria sembrano essere il Team Visma Lease a Bike e la Lidl-Trek. Vingegaard, tra gli altri, potrà contare sul campione nazionale francese Bruno Armirail e su uno specialista come Edoardo Affini, mentre a sostegno di Ayuso ci saranno lo svedese Jakob Soderqvist e il ceco Mathias Vacek, vincitori del titolo nazionale di specialità nei propri paesi. Da seguire con interesse anche le prove della INEOS Grenadiers di Joshua Tarling e della UAE Team Emirates-XRG capitanata da Brandon McNulty.

La partenza della prima squadra è prevista alle 15:10. Sembra ampiamente possibile che a fine giornata la classifica generale presenti una fisionomia molto diversa rispetto a quella attuale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!