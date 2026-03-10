LIVE Italia-USA, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri senza paura contro i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, stavolta, si presentano gli USA, quelli veri, quelli che si giocano una carta importantissima che è quella della vittoria del torneo in senso assoluto.

Non è necessario rimarcare quanto siano di primo piano i supercampioni della selezione americana, al netto di alcune situazioni che hanno interessato l’offseason MLB (quella più relativa al Classic è la questione di Tarik Skubal, che ha lanciato contro la Gran Bretagna e poi è tornato allo Spring Training con i Detroit Tigers). Siamo anche all’occasione di poter vedere Clayton Kershaw in scena: ritirato, sì, ma per alcuni giorni uscito dal ritiro al fine di poter vivere quel Classic che gli fu negato nel 2023 da questioni di assicurazione.

La squadra azzurra ha dimostrato di avere sia la capacità di condurre con agio una partita (basti vedere la seconda metà della sfida con il Brasile, dopo la fine del duello sul monte Aldegheri-Sawayama) che quella di risolvere anche fasi complicate, come l’inizio e la fine contro la Gran Bretagna. La qualificazione al prossimo World Baseball Classic è già in cassaforte, ora si punta per le zone alte.

E sono due, alla fine, le sfide che davvero sono lì, pronte a dire cosa davvero sarà dell’Italia in questo Classic. Innanzitutto c’è questa, e poi anche quella contro il Messico. Ma è il momento di pensare alla sfida contro gli uomini che indossano la maglia a stelle e strisce e, soprattutto, di affrontare il Daikin Park in condizioni di tutto esaurito. Un feeling che qualcuno del roster italiano, Zach Dezenzo, conosce bene, benché dalla propria parte. Quel che è sicuro è che l’Italia tenterà di compiere quel che non riuscì a fare nel 2013, quando fu per un’ora abbondante avanti prima di cedere il passo.

Il playball tra Italia e USA verrà dato dalle ore 2:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!