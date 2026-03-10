Dove vedere in tv Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Inizia il cammino dell’Italbasket femminile nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2026! Nella notte tra mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo all’1:00 ora italiana le azzurre sfidano a San Juan (Porto Rico) le padrone di casa, prima tappa sulla strada del torneo in programma a metà settembre a Berlino (Germania).

Si tratta di un vero e proprio ‘tour de force’ per le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco, che sono già arrivate da alcuni giorni nella capitale di Porto Rico per smaltire il lungo viaggio e il fuso orario oltre ad iniziare a mettere degli allenamenti nelle gambe in vista delle sfide che le attendono per cercare di centrare la qualificazione ‘storica’ dopo ben 32 anni dall’ultima volta. Porto Rico proverà sicuramente a sfruttare il fattore campo favorevole, con le padrone di casa che puntano a mettere in difficoltà Cecilia Zandalasini e compagne per provare a cominciare nel migliore dei modi il pre-Mondiale che mette in palio tre pass per la rassegna iridata.

Inizio del match previsto al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) all’1:00 ora italiana di giovedì 12 marzo – le 20:00 di mercoledì 11 marzo secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Giovedì 12 marzo

Ore 1:00 Italia-Porto Rico – Diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Basket (Canale 205)

