Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il pattinaggio artistico con i Mondiali, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed agli Europei U21 2027, e tanto altro ancora.

A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, tornerà in campo l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nei quarti di finale del torneo di singolare maschile: l’italiano va alla ricerca della semifinale da disputare contro il vincente della sfida Cerundolo-Zverev.

Giornata delicata per il calcio azzurro: la Nazionale maggiore ospita l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre l’Under 21 riceve la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 26 marzo

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Planica: qualificazioni HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

10.10 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Puy St. Vincent: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.25 Snowboard, Coppa del Mondo Silvaplana: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Pattinaggio artistico, Mondiali: short program individuale maschile – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, dalle 14.00 anche su Rai Sport HD, Rai Play

11.50 Ciclismo, Settimana Coppi&Bartali: 2a tappa – Differita 18.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.05 Ciclismo, Giro di Catalogna: 4a tappa – 15.20 Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

13.45 Ciclismo femminile, Ronde van Brugge – 15.15 Discovery Plus, HBO Max

18.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: quarti di finale singolare e doppio (1° match dalle ore 18.00 Sinner-Tiafoe) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Turchia-Romania – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Macedonia del Nord – Rai 2 HD, Rai Play

18.15 Pattinaggio artistico, Mondiali: free program coppie d’artistico – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, dalle 19.50 anche su Rai Sport HD, Rai Play

19.00 Basket femminile, play-off Serie A1: gara-2 quarti di finale, San Martino di Lupari-Venezia – flima.tv

20.00 Tennis, WTA 1000 Miami: semifinali singolare – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Virtus Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord – Rai 1 HD, Rai Play

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Galles-Bosnia Erzegovina – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Basket femminile, play-off Serie A1: gara-2 quarti di finale, Roseto-Campobasso – flima.tv

23.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Bolivia-Suriname – DAZN, FIFA+

4.00 di venerdì 27 marzo Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Nuova Caledonia-Giamaica – DAZN, FIFA+

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 11.30 E ALLE 18.15

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TIAFOE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD U21 DALLE 18.15

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD DI CALCIO DALLE 20.45