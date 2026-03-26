LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperare

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA, Baldini punta alla vittoria nonostante le defezioni.

Il percosso verso gli Europei Under 21 del 2027 ricomincia da Empoli. Oggi la cornice è quella dello stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” in Toscana che ospiterà la settima tappa del cammino di qualificazione per l’Italia di Baldini. Un match, quello contro la Macedonia del Nord, che significa molto più di un semplice impegno da calendario per via della classifica.

L’Italia nel gruppo occupa attualmente la seconda posizione con 15 punti, viene dalla sconfitta contro la Polonia prima in classifica e dalla vittoria contro il Montenegro terzo. Tradotto in termini poveri, non si può più perdere terreno.

Dal punto di vista puramente tattico, il tecnico Baldini sembra convinto a confermare il suo storico 4-3-3, nonostante debba fare i conti con alcune assenze pesanti. Tra i pali agirà Palmisani, sostenuto da una linea difensiva dove c’è il talento viola di Comuzzo al centro e la spinta del rossonero Bartesaghi a sinistra. Il motore della rosa sarà a centrocampo, con Luca Lipani del Sassuolo in cabina di regia affiancato dalla fisicità di Cher Ndour reduce dal gol contro l’Inter e dalla dinamicità di Dagasso. In attacco, il tridente sarà composto da Fini, Ekhator e Cherubini che avranno l’occasione di far vedere il proprio valore, servirà un grande match dal primo minuto. Koleosho parte dalla panchina.

Convocati Italia:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone);

Probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Mannini, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Cherubini. Ct. Baldini.

MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (4-3-3): Vasilev; Danev, Dimeski, Meliqi, Djekov; Angelov, Gashtarov, Zendelovski; Trajkov, Elezi, Hamza. Ct. Stanic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15 Buon divertimento!