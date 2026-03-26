Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni all’O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Oggi, giovedì 26 marzo, verranno assegnate le prime medaglie dell’evento con il free program delle coppie, segmento che sarà preceduto dall’imperdibile short program maschile.

Le ostilità, sulla falsariga di quanto accaduto ieri, cominceranno alle 11:30 con il corto riservato ai maschi, gara in cui saranno della partita anche i nostri Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, entrambi seppur con ambizioni differenti motivati a fare molto bene. Inutile dire che i fari saranno puntati sul grande deluso di Milano Cortina 2026, Ilia Malinin, già pronto a ruggire ed a ripristinare la gerarchia persa nel libero olimpico. Presenti inoltre anche Yuma Kagiyama e Shun Sato, rispettivamente argento e bronzo ai Giochi, così come il francese Adam Siao Him Fa, altro grande deluso dell’Unipol Forum di Assago.

In serata (inizio ore 18:15) sarà invece la volta del libero delle coppie, dove assisteremo alla sfida tra Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, con questi ultimi avanti di appena trentatré centesimi dopo lo short. Occhio poi alla lotta per il terzo posto che vedrà coinvolti i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, al momento in vantaggio di sette lunghezze sugli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko vicini a conquistare la prima medaglia iridata della carriera. Per l’Italia scenderanno sul ghiaccio Irma Caldara-Riccardo Maglio, per ora diciottesimi.

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma discovery+. Prevista per l’occasione anche una diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay oltre che au Eurosport 1, visibile dunque anche in DAZN, Prime Video e Tim Vision. OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Mercoledì 25 gennaio

11:30-16:27 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Gabriele Frangipani) – Diretta tv su Rai Sport+HD

18:15-22:09 Free program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: RAI Sport+ HD dalle ore 14:00 (short maschile) e dalle 19:50 (free coppie)

Diretta Streaming: Rai Play dalle ore 14:00 (short maschile) e dalle ore 19:50 (free program coppie d’artistico), integrale su Discovery Plus ed HBO Max. Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live Testuale: OA Sport