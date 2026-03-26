LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma possibile volata

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La seconda frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Lodi e terminerà a Massalengo, dopo 158 km di corsa.

Dopo la vittoria di ieri, andata ad Axel Laurence, nuova opportunità per le ruote veloci del gruppo. Attenzione però, perché la frazione non sarà totalmente piatta, vista la presenza del GPM di Montù Beccaria (terza categoria – 3,6 km al 3,6% di pendenza media) e il doppio circuito con l’ascesa di Casa Barbieri (5.1 km al 4,1% di pendenza media), a cui aggiungere il triplo passaggio su Canneto Pavese (5.1 km al 4,1% di pendenza media) e la seguente discesa, prima del lungo segmento che porterà alla risoluzione delle cose.

La corsa rientra nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, ragione per la quale sarà fondamentale per i corridori e le squadre italiane ottenere piazzamenti migliori dei rispettivi rivali. Axel Laurence vorrebbe un bis di lusso, per la vittoria riflettori puntati anche su Matteo Moschetti e su un Diego Ulissi che ha dimostrato di avere una gamba importante.

OA Sport vi propone la Diretta Live testuale dell’evento a partire dalle 14.00 con aggiornamenti costanti sulla Lodi-Massalengo di 158 km e cronaca dettagliata per non perdervi niente dei momenti più caldi e importanti della seconda frazione. Buon divertimento!