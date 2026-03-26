Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv: orari, percorso, favoriti. Godon insegue il tris

L’atteso scontro tra i big dovrà essere rinviato. Il Giro di Catalogna deve, per cause di forza maggiore, modificare la quarta tappa. L’originaria Matarò-Vallter di 173 km accorcia la propria durata di ventiquattro chilometri e si ferma a Camprodon, tagliando di fatto la salita finale.

La scelta dell’organizzazione è stata dettata dalle avverse condizioni meteo previste nella località di arrivo, situata ad oltre duemila metri di altitudine. Nella giornata odierna sono infatti previsti venti superiori ai novanta chilometri. Si posticipa di trenta minuti anche l’orario di partenza della tappa con il via alle 13:05. Il cambio obbligato di percorso muta anche il senso della giornata con una frazione per scalatori che diventa un tracciato adatto ai velocisti.

Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? La quarta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DI CATALOGNA

Cambia, rispetto ai piani originari, il finale. Dopo pochi chilometri di gara ci sarà il Coll de Parpers (3 km al 5%), seguito dal secondo Gpm, quello dell’Alt de Sant Feliu de Codines (9,8 km al 4%). Da lì in poi sarà tutto un lungo saliscendi, punteggiato da due sprint intermedi, quello di Olost e quello di Sant Joan de les Abadesses. La corsa termina, poco meno di tredici chilometri dopo, a Camprodon.

FAVORITI

Il cambio di programma obbligato modifica anche inevitabilmente anche le prospettive dei pronostici. Il finale, in leggera salita, potrebbe essere il terreno di caccia ideale per corridori come il francese Dorian Godon della INEOS Grenadiers, leader della classifica generale, il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility. Potrebbe provare a dire la sua anche il britannico Thomas Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2026

Giovedì 26 marzo – Quarta tappa Matarò-Camprodon (149 km)

Orario di partenza: ore 13:05

Orario di arrivo stimato: ore 17:00 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max,

Diretta Live testuale: OA Sport