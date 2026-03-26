LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. La lunga attesa è quasi finita: questa sera a partire dalle 20.45 le due nazionali si affronteranno a Bergamo per continuare il sogno iridato.

La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate.

Gli azzurri partono con i favori del pronostico ma dovranno far attenzione a non sottovalutare l’Irlanda del Nord. Sulla carta gli avversari sono inferiori tatticamente agli azzurri ma hanno una grande qualità fisica ed un buon ordine tattico, che non permette agli azzurri distrazioni. Nelle qualificazioni l’Irlanda del Nord ha vinto 3 partite: due con il Lussemburgo (1-3 e 1-0) ed una con la Slovacchia (2-0). Nel mezzo due sconfitte con la Germania (3-1 e 0-1) ed una con la Slovacchia (1-0)

Il calcio d’inizio è in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara è l’olandese D.Makkelie. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda del Nord con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.