LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: derby italiano di medio-bassa classifica

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 34° turno di Eurolega 2025-2026 che darà vita al secondo derby italiano della stagione. Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna daranno vita a un confronto che, stante lo stato della stagione, ha differenti implicazioni con cinque partite ancora da giocare in questa stagione regolare, l’attuale compresa.

La squadra di Peppe Poeta è tecnicamente ancora in corsa per i play-in, ma con tre vittorie di ritardo dalla zona di qualificazione è estremamente complicato sperare. Nei fatti, più di un calcolo mostra come le vere chance di arrivare alla postseason siano ridotte al 10%, o meglio ai miracoli. Tutto già chiuso per gli uomini di Dusko Ivanovic, che hanno un maggior focus sul campionato.

Proprio questo potrebbe diventare un tema della partita, soprattutto perché la Virtus ha un grande bisogno di dimostrare che il rapporto di forza da riportare in Serie A è quello di una squadra in grado di confermare le premesse di una difesa dello scudetto che già non è facile di suo, e ancor meno è tale alla luce del fatto che, oltre a Milano, nella lotta ci sono anche Brescia e Venezia.

In chiave EA7 fuori Dunston e Flaccadori, per il resto tutti arruolati. Si deciderà prima della gara in relazione a Vildoza per le V nere, che recuperano larga parte dei giocatori non impiegati nella trasferta di Sofia contro l’Hapoel Tel Aviv. Al Forum di Assago arriva una sfida che, a livello di Eurolega, vede un bilancio di 4-6 a favore della squadra ospite nello storico.

Il match tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!